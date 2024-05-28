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Haberler > Dünya > Sefer sırasında teknik arıza! Uçak acil iniş yaptı, yolcuların durumu bilinmiyor

Sefer sırasında teknik arıza! Uçak acil iniş yaptı, yolcuların durumu bilinmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sefer sırasında teknik arıza! Uçak acil iniş yaptı, yolcuların durumu bilinmiyor
İran, Tahran, İran Hava Yolları, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Yolcuların duruma dair bilgi verilmedi.

İran'da Tahran-Hürremabad seferini yapmak üzere havalanan İran Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hürremabad Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğü belirtilen haberde, yolcuların durumuna dair bilgi verilmedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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