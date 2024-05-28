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Voleybolcuların 'uçak krizi'nde yeni gelişme: Bakan Uraloğlu açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan uçak krizinin 'iletişim eksikliğinden kaynaklandığını' söyledi. Uraloğlu, "Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan uçak krizinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Meclis'te konuşan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'ndan (THY) aldığı bilgileri aktardı.

Uraloğlu, seyahatten 10 gün önce haber verildiği için sorunun çözülemediğini söyledi. Uraloğlu, “İletişimde çok doğru noktada olmamışız. Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2'inci hafta maçları için ABD'ye giderken 13 saatlik yolculukta, kısa koltuk mesafeli ekonomi sınıfında oturmuştu.

Millilerin sosyal medyadaki tepkili paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları (THY) "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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