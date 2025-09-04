Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Semeru Yanardağı'nda 2 patlama birden! Küller 500 metre yükseldi

Semeru Yanardağı'nda 2 patlama birden! Küller 500 metre yükseldi

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'da bulunan Semeru Yanardağı'nda aynı gün içinde 2 patlama meydana geldi. Dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 500 metreye yükseldiği ve güneybatı yönüne doğru hareket ettiği aktarıldı.

'Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ve yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunan Endonezya'da hareketlilik yaşanıyor. Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 2 patlama meydana geldi.

Antara News'ün haberine göre; yetkililer, yerel saatle 05.01'de meydana gelen patlamanın, yaklaşık 140 saniye sürdüğünü ancak görsel olarak kaydedilemediğini belirtti. İlk patlamanın ardından yerel saatle 09.28'de 145 saniye süren bir patlama daha yaşandığını aktaran yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 500 metreye yükseldiğini ve güneybatı yönüne doğru hareket ettiğini aktardı.

TÜM FAALİYETLER YASAKLANDI

Yetkililer, Semeru Yanardağı'nın hala '2. uyarı' seviyesinde olduğunu belirterek, zirveye 8 kilometre mesafedeki Besuk Kobokan bölgesi boyunca güneydoğu kesiminde tüm faaliyetlerin yasaklandığını ifade etti.

 

