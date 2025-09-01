Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Endonezya'da kalkıştan 8 dakika sonra kuleyle bağlantı kesildi! Arama kurtarma ekipleri bölgede

Endonezya'da kalkıştan 8 dakika sonra kuleyle bağlantı kesildi! Arama kurtarma ekipleri bölgede

Kaynak: Anadolu Ajansı
Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden havalanan ve mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopterle kalkıştan 8 dakika sonra iletişim kesildi.

Mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopter, Güney Kalimantan'ın Kotabaru bölgesindeki bir havalimanından kalkış yaptı.

KALKIŞTAN 8 DAKİKA SONRA İLETİŞİM KOPTU

Orta Kalimantan eyaletinin Palangkaraya kentine gitmesi planlanan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle iletişimi kaybetti. Helikopterle temasın ilk belirlemelere göre Güney Kalimantan eyaletindeki ormanlık bir alan üzerinden geçtiği sırada kaybedildiği tespit edildi.

Yetkililer, bölgeye havadan ve karadan arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

