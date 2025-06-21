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Sıcak hava balonu düştü, 8 kişi feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcak Hava Balonu, Kazalar, Brezilya, Can Kaybı, Kurtarma, Yangın, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Brezilya'da havada alev alan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Praia Grande'de 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu havada alev alarak düştü.

Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye Eyalet Valisi Jorginho Mello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Sıcak hava balonu düştü, 8 kişi feci şekilde can verdi - 1. Resim

Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, diğerlerinin arandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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