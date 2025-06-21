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Asık suratla gelen şöhret! Onu görmek için kapısında kuyruk oluyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Asık suratla gelen şöhret! Onu görmek için kapısında kuyruk oluyorlar
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de açtığı iş yerinde asık suratı sebebiyle hem müşterilerin hem sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çeken esnaf, iş yerine 'Suratsız Abla' tabelası astı. Müşterileri, sadece dürüm yemeğe değil, sosyal medyada videosu milyon kere tıklanan Suratsız Abla'nın somurtan yüzünü de görmeye geliyor.

İzmir'in Buca ilçesinde, tabelasında "Suratsız Abla" yazan küçük bir dürümcü dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak bu ismin ardında ne soğuk ne ilgisiz biri var.

Evli ve üç çocuk annesi olan Seda Maman (30), sosyal medyada yayılan bir videoyla başlayan yanlış algının, bir süre sonra işletmenin adını bile değiştirecek kadar etkili olduğunu söylüyor.

"SURATSIZSIN" YORUMLARINI TİYE ALMIŞ

Yaklaşık bir yıldır dönerci dükkânını işleten Maman, "İlk başta burası bir franchise'dı. Sonra tamamen kendime ait bir yer yaptım. Sosyal medyada bir video çektik. Kötü yorumlara karşılık verirken surat ifadem donuktu. Milyon kişi izledi o videoyu. Ardından ‘Suratsızsın' yorumları yağdı. Biz de bu algıyı ti'ye alıp, dükkana bu ismi koyduk" dedi.

Asık suratla gelen şöhret! Onu görmek için kapısında kuyruk oluyorlar - 1. Resim

MÜŞTERİLER "SURATSIZ HALİNİ YAPAR MISIN?" DİYE GELİYOR

Suratsız olmadığını, aksine eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Seda Maman, "Çektiğimiz videolar tamamen mizah amaçlı. ‘Suratsız Abla' ismiyle paylaşımlar yapıyoruz ama aslında çok güler yüzlü biriyim. Bazen müşteriler özellikle gelip, ‘Abla bana o suratsız halinle servis yapar mısın?' diyor. Bu da garip bir durum çünkü gerçek hayatla videodaki tavır birbirinden çok farklı" diye konuştu.

Asık suratla gelen şöhret! Onu görmek için kapısında kuyruk oluyorlar - 2. Resim

"SOSYAL MEDYA YORUMLARI AĞIRLAŞIYOR"

Gelen yorumların zamanla hakaret boyutuna ulaştığını belirten Maman, sosyal medyada gelen bazı sert tepkilerin kendisini üzdüğünü dile getirdi. Maman, "Benim de bir ailem var. Çocuklarım bir gün o yorumları okuyacak. Bu nedenle bazı yorumları silmek zorunda kalıyoruz. İnsanların biraz daha anlayışlı olması lazım" ifadelerine yer verdi.

Asık suratla gelen şöhret! Onu görmek için kapısında kuyruk oluyorlar - 3. Resim

"HİÇ DE SURATSIZ DEĞİLMİŞSİNİZ"

Dükkanın adını 'Suratsız Abla' yapma kararını ilk başta eşiyle paylaştığında gülüp geçtiklerini söyleyen Maman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama düşündüm; her yerde döner var, bizim farklı bir yönümüz olmalı. İnsanlar bu ismi gördüğünde merak ediyor, içeri giriyor. Sonra da ‘Hiç de suratsız değilmişsiniz' diyorlar. Bu bizim için bir fark oluşturma yoluydu ve işe yaradı."

Asık suratla gelen şöhret! Onu görmek için kapısında kuyruk oluyorlar - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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