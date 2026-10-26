Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Öğrenci Listesi sandıktan birinci çıktı. Başbakan adayını henüz açıklamayan hareketin listesinde, Türkiye'de eğitim gören Boşnak siyaset bilimci Adem Mavric de yer aldı. Sakarya Üniversitesi mezunu Mavric'in yeni parlamentoda görev alması bekleniyor.

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Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin ardından gözler, Öğrenci Listesi'nin kuracağı hükümete çevrildi.

CeSID ve IPSOS'un örneklemin yüzde 96'sına dayanan projeksiyonuna göre Öğrenci Listesi, yüzde 52,9 oyla 250 sandalyeli parlamentoda 140 sandalye kazandı.

Öğrenci hareketinin adayları arasında Türkiye'de eğitim alan bir isim de bulunuyor.

Listenin altıncı sırasındaki Yeni Pazarlı Boşnak siyaset bilimci Adem Mavric, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu.

Sırbistanda seçimi kazanan Öğrenci Listesinde Türkiye detayı! Yeni başbakan kim olacak?

SAKARYA'DA BURSLA EĞİTİM ALDI

1997 doğumlu Mavric, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve çatışmaların çözümü alanlarına odaklandı. Türkiye'de burslu olarak üniversite eğitimi gördü, Türkçesini geliştirdi.

Türkiye'de eğitim gören Boşnak siyaset bilimci Adem Mavric

Sırpça, İngilizce ve Türkçe konuşan Mavric, Türkiye ile Sırbistan arasındaki bir diplomasi projesinde de görev aldı. Ardından uluslararası etkinlikler ve proje operasyonlarının koordinasyonu alanında çalıştı.

Yeni Pazar merkezli Radio Sto Plus'ın yayımladığı aday listesinde Mavric, altıncı sırada siyaset bilimci olarak gösterildi.

Sırbistan'da seçimi kazanan Öğrenci Listesi'nde Türkiye detayı! Yeni başbakan kim olacak?

SEÇİM GECESİ YENİ PAZAR'DAN MESAJ VERDİ

Mavric, seçim gecesi Yeni Pazar'daki kutlamalarda Radio Sto Plus'a konuştu. Kendilerini destekleyen seçmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarına ilişkin mesaj verdi.

Devleti ve toplumu toparlamak için çalışacaklarını söyleyen Mavric, seçim sonucunu ortak bir başarı olarak değerlendirdi.

YENİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?

Seçim sonuçlarının ardından hareketin önündeki başlıca soru, hükümete kimin başkanlık edeceği oldu.

Listenin ilk sırasında Novi Sadlı kardiyolog ve tıp profesörü Ilija Srdanović bulunuyor. Ancak ilk sırada yer alması, Srdanović'in başbakan adayı olarak belirlendiği anlamına gelmiyor. Hareket, bu görev için tercih ettiği ismi henüz açıklamadı.

Altıncı sırada bulunan Mavrić'in de başbakanlık için aday gösterildiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Öğrenciler, aday listesini duyururken tek bir kişi etrafında siyasi yapı kurmak istemediklerini şöyle anlattı:

"Bu listede, adı diğer herkesi gölgede bırakacak tek bir kişi yok. Etrafında yeni bir kişilik kültü kurulacak yeni bir lider aramıyoruz."

İLK 10 SIRADA KİMLER VAR?

Öğrenci Listesi'nin ilk 10 sırasında şu isimler yer aldı:

Ilija Srdanovic — Kalp hastalıkları uzmanı ve tıp profesörü

Katarina Stankovic — Uzman hekim

Zeljko Hubac — Tiyatro yazarı

Aleksandar Cvetkovic — Genel cerrahi uzmanı

Katarina Scepanovic — İngilizce öğretmeni

Adem Mavric — Siyaset bilimci

Milos Jevtic — Organizasyon bilimleri alanında doktora sahibi

Tihomir Stanic — Oyuncu

Tatjana Paunovic — Profesör

Milina Maric — Eczacı

SOKAKTAKİ HAREKET MECLİSE TAŞINDI

Öğrenci hareketi, Kasım 2024'te Novi Sad tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi ve 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarla büyüdü.

Üniversitelerde düzenlenen forumlar ve kitlesel eylemler, zamanla seçim hazırlığına dönüştü. Öğrenciler, farklı mesleklerden 250 kişilik aday listesi hazırladı.

Listenin açıklanması sırasında adaylardan hesap verebilir olmaları, temsil ettikleri insanları dinlemeleri ve kararlarını gerekçelendirmeleri beklendiği vurgulandı. Milletvekilliğinin bir ödül ya da ayrıcalık olarak görülmemesi istendi.

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