Şişkinlik ve nefes alamama şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları bile hayrete düşürdü

İlginç olay, Tayland’ın Satun bölgesinde yaşandı. 31 yaşındaki Ratchanaporn, yaşadığı aşırı şişkinlikle birlikte nefes almada güçlük çekmesi üzerine hastaneye başvurdu.

6 SAATLİK OPERASYONLA ÇIKARILDI

Hastanede yapılan tetkikler sonucu karnında yaklaşık 7 kilogramlık bir kist tespit edilen kadın, acil ameliyata alındı. Çapı 30 santimetre olan kist, daha ileri testler yapılmak üzere doku örnekleriyle birlikte yaklaşık 6 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Ameliyattan önce 86 kilogram ağırlığında olan kadının kist çıkarıldıktan sonra 75 kilograma düştüğü kaydedildi.

''BU KADAR CİDDİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİK''

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Ratchanaporn’un annesi, ''Bebeğim göğsünde sıkışma, nefes almada zorluk ve şişkinlik hissediyordu. Karnı sanki ikizlere hamileymiş gibi görünüyordu. Uzun zamandır şişkindi ama bunun çok fazla yemekten kaynaklandığını düşünüyorduk. Bu kadar ciddi bir şey olabileceğini hiç düşünmemiştik.'' ifadelerinde bulundu.

Kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.