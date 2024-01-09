Somaliland Savunma Bakanı 'Topraklarımızı sattılar' diyerek istifa etti

9 Ocak 2024 14:18 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 14:24

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'in Savunma Bakanı Abdiqani Mohamud Ateye, Somaliland ile Etiyopya arasında yapılan denize erişim anlaşması nedeniyle görevinden istifa etti.

'TOPRAKLARIMIZI ALIYORLAR'

Ateye, ulusal televizyona yaptığı açıklamada, Somaliland ile Etiyopya arasında yapılan "hukuksuz anlaşmaya" karşı çıktığını belirterek, bu nedenle görevinden istifa ettiğini bildirdi.

"Etiyopya sadece denizi ve limanı istemiyor, topraklarımızı da alıyor." diyen Ateye, Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi'nin, Etiyopya ile Kızıldeniz'de liman ve deniz üssü anlaşması konusunda bakanlarına danışmadığını iddia etti.

Ateye, "Abdi hükümetinden istifa ettim, bildiğiniz gibi Başkanımız Etiyopya ile anlaşma yaptı. Denizimizin 20 kilometresini devretti, ben bu konuya şiddetle karşıyım ve Somali topraklarını almalarına izin veremem." ifadesini kullandı.

ÜLKENİN KIYILARI ETİYOPYA'YA AÇILIYOR

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da yükseltmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşasının ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Etiyopya ve Somaliland arasında, Somali Hükümeti’nin bilgisi ve rızası dışında, 1 Ocak 2024’te Addis Ababa'da imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nı endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer vermişti. Geçmişte olduğu gibi bugün de Somali ile Somaliland arasındaki anlaşmazlıkların doğrudan müzakereler yoluyla ve Somalililer arasında çözümlenmesini arzu ediyor ve bu yöndeki girişimlere yönelik desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Somalili üst düzey yetkililer, Etiyopya-Somaliland anlaşması sonrası Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Somali Hükümet Sözcüsü Farhan Jimale, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklaması sonrası, Türkiye'ye, Somali hükümetine sarsılmaz desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.