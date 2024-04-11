Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Son isyancı kovulana kadar mücadele sürecek

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, bir yıldır çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) karşı mücadeleyi sürdürme kararlılıklarını ifade etti.

Burhan, Ramazan Bayramı münasebetiyle halka hitaben yaptığı konuşmada “Son isyancı ve hain topraklarımızdan kovulana kadar şehitlerin yolunda yürümekte ve isyanın kirlettiği her yeri temizlemekte kararlıyız” dedi. Halkın ve silahlı kuvvetlerin birlik ve beraberliği sayesinde zafere her geçen gün yaklaştıklarına inandığını söyleyen Burhan, 15 Nisan 2023, 25 Ekim 2022 ve Nisan 2019 öncesine de dönüşün olmayacağını vurguladı. Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Aralık 2018’deki halk ayaklanması sonrasında ordu ile HDK, yönetimi ele geçirip 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in Nisan 2019’da devrilmesini sağlamıştı. Ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükûmette yer alan ordu ve HDK, Ekim 2021’de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti. HDK’nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından iki güç, 2023’ün nisan ayı ortasında çatışmaya başladı. Ülkede o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. BM’ye göre çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi yerinden edildi.