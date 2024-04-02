Günay Sudan'da korkunç saldırı - 12 kişi öldürüldü, 15 çocuk kayıp

Güney Sudan'da'nın Pochalla bölgesinde silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 15 çocuk kayıp.

Güney Sudan’da şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.

Ülkenin doğusundaki Pochalla bölgesine bağlı Ajwara köyüne Murle etnik grubu üyesi silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Komiser yardımcısı Owety Olung yaptığı açıklamada, saldırıda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Bazı çocukların kaybolduğunu belirten Olung, "Şu anda 15 çocuk hala kayıp. Saldırganlar mı kaçırdı yoksa kendileri mi saldırganlardan kaçtı bilmiyoruz." dedi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında çok sayıda evin de kundaklandığı ve en az 30 büyük baş hayvanın çalındığı ifade edildi.

Pochalla'nın nüfusunun çoğunluğunu Anyuak etnik grubu oluşturuyor. Daha çok komşu Boma bölgesinde yaşayan Murle etnik grubu ile Anyuaklar arasında zaman zaman çatışmalar ve şiddet olayları yaşanıyor. Geçtiğimiz ay da Pibor’da meydana gelen silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 15 kişi öldürülmüştü. Bu sene Güney Sudan'ın kuzeyinde ve batısındaki 'düşman gruplar' arasındaki çatışmalarda 150'yi aşkın kişi hayatını kaybetti.