Türk düşmanına büyük şok! İsrailli Bakan Katz'ın telefonunu bulup görüntülü aradılar

Bir Türk vatandaşı, zaman zaman Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz paylaşımlarıyla hedef alan İsrailli Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve görüntülü arama gerçekleştirdiğini iddia etti. Paylaşılan ekran görüntüleri, Katz’ın telefon numarası ve mesajlar kısa sürede yayılırken söz konusu iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bir Türk vatandaşı, Türkiye'yi hedef alan alçak paylaşımlarıyla bilinen İsrailli bakan Katz'ın numarasını bulup görüntülü arayarak ağzının payını verdi.
EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VE MESAJLARLA BÜYÜK İLGİ TOPLADI
WhatsApp üzerinden görüşme anlarına ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri ve sert ifadeler içeren mesajları paylaşan şahıs, büyük ilgi uyandırdı.
TELEFON NUMARASI DA PAYLAŞILDI
Paylaşımların ardından siyonist Katz'a ait olduğu iddia edilen bir telefon numarası da sosyal medyada dolaşıma girdi. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.
Öte yandan konuya ilişkin İsrailli yetkililerden bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı