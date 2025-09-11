Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türk düşmanına büyük şok! İsrailli Bakan Katz'ın telefonunu bulup görüntülü aradılar

Türk düşmanına büyük şok! İsrailli Bakan Katz'ın telefonunu bulup görüntülü aradılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk düşmanına büyük şok! İsrailli Bakan Katz&#039;ın telefonunu bulup görüntülü aradılar
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir Türk vatandaşı, zaman zaman Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz paylaşımlarıyla hedef alan İsrailli Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve görüntülü arama gerçekleştirdiğini iddia etti. Paylaşılan ekran görüntüleri, Katz’ın telefon numarası ve mesajlar kısa sürede yayılırken söz konusu iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir Türk vatandaşı, Türkiye'yi hedef alan alçak paylaşımlarıyla bilinen İsrailli bakan Katz'ın numarasını bulup görüntülü arayarak ağzının payını verdi.  

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VE MESAJLARLA BÜYÜK İLGİ TOPLADI

WhatsApp üzerinden görüşme anlarına ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri ve sert ifadeler içeren mesajları paylaşan şahıs, büyük ilgi uyandırdı. 

Sosyal medyayı sallayan olay! Türk vatandaşından İsrailli Bakan’a görüntülü arama - 1. Resim

TELEFON NUMARASI DA PAYLAŞILDI

Paylaşımların ardından siyonist Katz'a ait olduğu iddia edilen bir telefon numarası da sosyal medyada dolaşıma girdi. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.

Sosyal medyayı sallayan olay! Türk vatandaşından İsrailli Bakan’a görüntülü arama - 2. Resim

Öte yandan konuya ilişkin İsrailli yetkililerden bir açıklama yapılmadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin, el mi konuldu?GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'yi sarsan olay! Aktivist Charlie Kirk'in ölümünü Trump duyurdu: Saldırganın son anları böyle görüntülendi - DünyaABD'yi sarsan olay! Ölümünü Trump duyurduİsrail’e balistik füze misillemesi! Hava savunması devrede - Dünyaİsrail’e balistik füze misillemesi! Hava savunması devredeYakıt tankeri patladı! Faciada çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaYakıt taşıyan tanker patladı!Doha ile diploması trafiği! Türkiye yakın takipte - DünyaDoha ile diploması trafiği! Türkiye yakın takipteİşte Doha’nın şifreleri! İsrail'in saldırısı böyle boşa çıkarıldı - Dünyaİsrail istedi, ABD organize etti, Arap ülkeleri...Hükümet mücadelede kararlı! Çocuğu sigara içene para cezası yolda - DünyaÇocuğu sigara içene para cezası yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...