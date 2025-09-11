Türk düşmanına büyük şok! İsrailli Bakan Katz'ın telefonunu bulup görüntülü aradılar

Bir Türk vatandaşı, Türkiye'yi hedef alan alçak paylaşımlarıyla bilinen İsrailli bakan Katz'ın numarasını bulup görüntülü arayarak ağzının payını verdi.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VE MESAJLARLA BÜYÜK İLGİ TOPLADI

WhatsApp üzerinden görüşme anlarına ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri ve sert ifadeler içeren mesajları paylaşan şahıs, büyük ilgi uyandırdı.

TELEFON NUMARASI DA PAYLAŞILDI

Paylaşımların ardından siyonist Katz'a ait olduğu iddia edilen bir telefon numarası da sosyal medyada dolaşıma girdi. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.

Öte yandan konuya ilişkin İsrailli yetkililerden bir açıklama yapılmadı.