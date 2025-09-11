Soykırımcı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a şüpheli paket! Yetkililer alarma geçti

İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Londra'da şüpheli bir paket gönderildiği ve incelendiği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Herzog'a ziyaret kapsamında bulunduğu Londra'da şüpheli bir paketin gönderildiği belirtildi.

İNCELEME ALTINA ALINDI

Herzog adına gönderilen paketin İngiltere polisi ve İsrail güvenlik güçlerince incelendiği ifade edildi. Açıklamada, şüpheli paketin Herzog adına nereye gönderildiği gibi detaylara ise yer verilmedi.