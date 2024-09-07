Süper tayfun 'Yagi' Filipinler'den sonra iki ülkeyi daha vurdu! Askeri personel görevde

Filipinler'i vuran süper tayfun 'Yagi' Çin'e ve Vietnam'a ulaştı. Çin'de 2 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı. Vietnam'da ise kıyı kasabalarında yaşayan 50 binden fazla kişi tahliye edildi, afetle mücadele için 450 bin askeri personel görevlendirildi.

Filipinler'i vuran 'Yagi tayfunu' bu kez Çin'in güneyinde etkili oluyor. İlk olarak Hainan eyaletinde, ardından Guangdong eyaletinde karaya ulaşan süper tayfun ülkede gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

800 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Hızı saate 234 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin camları parçalandı, evlerin çatıları uçtu. Eyalette 800 binden fazla ev ise elektriksiz kaldı.

Hainan eyaletine bağlı Ding'an bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, Wenchang şehrinde 12 kişinin, Haikou'da ise 80 kişinin yaralandığı öğrenildi. Guangdong eyaletindeki Guangzhou, Shenzhen ve Yangjiang şehirlerinde okullarda dün eğitime ara verildi, üniversitelerin eğitime başlama tarihi ise ertelendi.

TAYFUN VİETNAM'DA KARAYA ULAŞTI

Yagi tayfunu Çin’in ardından yerel saatle 13.00’te Vietnam’ın kuzeyinde karaya çıktı. Ülkenin sanayi merkezi olan Haiphong kentinde elektrik kesintileri meydana geldi. Kıyı kasabalarında yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, afetle mücadele için 450 bin askeri personel görevlendirildi. Ülkedeki 4 havalimanında toplamda 300’den fazla uçuş iptal edildi.

Yagi tayfununun geçtiğimiz hafta sonu Filipinler’i vurması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmişti.