Filipinler'i sel vurdu! 14 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de şiddetli yağış ve fırtına beraberinde seli getirdi. Bölgede meydana gelen toprak kaymasıyla beraber ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de etkili olan Yagi Tropikal Fırtınası, bölgede şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Yetkililer, fırtınanın ardından meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Öte yandan, şiddetli fırtına, deniz ve hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Havalimanı yetkilileri, bazı iç hatlar uçuşlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Filipinler'in kuzeyinde bulunan pek çok eyalette fırtına uyarıları devam ediyor.