Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Filipinler'i sel vurdu! 14 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'i sel vurdu! 14 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filipinler'de şiddetli yağış ve fırtına beraberinde seli getirdi. Bölgede meydana gelen toprak kaymasıyla beraber ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de etkili olan Yagi Tropikal Fırtınası, bölgede şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Yetkililer, fırtınanın ardından meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filipinler'i sel vurdu! 14 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

ULAŞIMI DA ETKİLEDİ

Öte yandan, şiddetli fırtına, deniz ve hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Havalimanı yetkilileri, bazı iç hatlar uçuşlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Filipinler'in kuzeyinde bulunan pek çok eyalette fırtına uyarıları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor, tabela bu gece değişecekMiray Arslan'ın ölümüne neden olan öğretmen adliyeye sevkedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cezaevinden firar girişimi! İzdiham çıktı, 129 kişi öldü - DünyaCezaevinden firar girişimi! İzdiham çıktı, 129 kişi öldüÇin'de katliam gibi kaza! Okul servisi öğrencileri ezdi - DünyaÇin'de katliam gibi kaza! Okul servisi öğrencileri ezdiPutin'in 'yakalama' kararına kafa tutarak gittiği Moğolistan'da gösterişli karşılama - DünyaYakalama kararına kafa tutmuştu!89 yaşındaki kadın 5 gün doğada hayat savaşı verdi - Dünya89 yaşındaki kadın 5 gün doğada yaşadıNetanyahu'nun 'harita' oyunu! Hain planı böyle anlattı, Batı Şeria yok edildi! - DünyaNetanyahu'nun 'harita' oyunu!Almanya seçimlerinde aşırı sağ depremi! - DünyaAlmanya seçimlerinde aşırı sağ depremi!
Sonraki Haber Yükleniyor...