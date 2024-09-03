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Çin'de katliam gibi kaza! Okul servisi öğrencileri ezdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in Şandong eyaletinde korkunç bir kaza yaşandı. Alınan bilgilere göre okulun servis şoförü kontrolünü kaybettiği araç ile öğrenci ve velilerin bulunduğu alana daldı. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Donping ilinde kontrolden çıkan okul servisi, lise önünde bekleyen öğrencilere ve velilere çarptı. Kazada, 11 kişi yaşamını yitirirken 24 kişi yaralandı.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden 5'inin öğrenci, 6'sının veli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hastanelere sevk edilen yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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