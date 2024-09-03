Çin'de katliam gibi kaza! Okul servisi öğrencileri ezdi

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 10:21 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Çin'in Şandong eyaletinde korkunç bir kaza yaşandı. Alınan bilgilere göre okulun servis şoförü kontrolünü kaybettiği araç ile öğrenci ve velilerin bulunduğu alana daldı. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı.