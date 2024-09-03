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Kuşadası'nda 11 adet kalan Ölmez Çiçeği'nin koparılmasına büyük ceza

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuşadası&#039;nda 11 adet kalan Ölmez Çiçeği&#039;nin koparılmasına büyük ceza

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan endemik bitki Ölmez Çiçeği( Kadim Altınotu) sadece 11 adet kaldığını belirten yetkililer, çiçeğin koparılması halinde 387 bin lira ceza yazıldığını aktardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde bulunan koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlar bilgilendirildi. 

Endemik bitki türünden Kuşadası bölgesinde sadece 11 tane kalan Ölmez Çiçeği/ Kadim Altınotu yönelik kontroller gerçekleştirildi. Doğada bulunan bitki türlerine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kuşadası'nda 11 adet kalan Ölmez Çiçeği'nin koparılmasına büyük ceza - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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