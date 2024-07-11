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Filipinler'de olan 7.1 şiddetindeki depremin derinliği 620 km olarak ölçüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filipinler&#039;de olan 7.1 şiddetindeki depremin derinliği 620 km olarak ölçüldü
Filipinler, Deprem, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Temmuz günü deprem bölgesi olan Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde sarsıntı olurken ölü, yaralı var mı merak edilmişti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre merkez üssü ve derinliği açıklanırken Filipinler depremine dair detaylar gündeme geldi.

Bugün Filipinler'in Sangay bölgesinde olan büyük depremin ardından ABD Jeolojik Araştırma Merkezi merkez üssünü bildirdi. Şu an için herhangi bir can kaybının olmadığı depremin şiddeti de endişelendirdi.

FİLİPİNLER'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE SON DAKİKA?

11 Temmuz günü Filipinler'in Sangay bölgesinde 7.1 şiddetinde deprem oldu.

Derinliği 620 km olarak ölçülürken ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) merkez üssünü Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Filipinler'de olan 7.1 şiddetindeki depremin derinliği 620 km olarak ölçüldü - 1. Resim

11TEMMUZ FİLİPİNLER DEPREMİNDE CAN KAYBI VAR MI?

Bugün erken saatlerde olan 7.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı bildirisi henüz yapılmadı. Sarsıntının ardından şu an için olumsuz bir durum belirtilmedi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem oldu!
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