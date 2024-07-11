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Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filipinler&#039;de 7,1 büyüklüğünde deprem oldu!
Filipinler, Usgs, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 620 kilometre olarak ölçülürken can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Son deprem haberi Filipinler'den geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

7,1 İLE SALLANDILAR

7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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