Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem oldu!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 620 kilometre olarak ölçülürken can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Son deprem haberi Filipinler'den geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
7,1 İLE SALLANDILAR
7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı