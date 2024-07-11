Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem oldu!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 09:24 - Güncelleme:

Filipinler, Usgs, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 620 kilometre olarak ölçülürken can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.