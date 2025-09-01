Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye'de kanlı saldırı! Üst düzey yetkili ağır yaralandı

Suriye'de kanlı saldırı! Üst düzey yetkili ağır yaralandı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Suriye&#039;de kanlı saldırı! Üst düzey yetkili ağır yaralandı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye’nin güneyindeki Dera kenti silahlı saldırıyla sarsıldı. Yerel yönetimde üst düzey görev yapan Muneef al-Zaim, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Suriye’nin güneyindeki Dera kentinde bir yerel yetkiliye düzenlenen silahlı saldırıda, Dera İl Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi üyesi Muneef al-Zaim ağır yaralandı.

DEVLET MEDYASI SALDIRIYI DOĞRULADI

Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariyya TV, saldırının 1 Eylül Pazartesi günü gerçekleştiğini ve al-Zaim’in kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yetkilinin sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

SALDIRGANLAR KAÇTI, KİMLİKLERİ BİLİNMİYOR

Saldırıyı düzenleyen kişilerin kimliğine dair resmi bir bilgi paylaşılmazken, güvenlik güçlerinin olay yerinde soruşturma başlattığı bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırının Daraa kent merkezine yakın bir noktada gerçekleştiğini belirtti.

DERA'DA GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Suriye’nin güney vilayetlerinden biri olan Dera, son dönemde hem iç güvenlik sorunları hem de İsrail’in hava ve kara saldırıları nedeniyle istikrarsızlıkla gündeme geliyor. Kent, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden operasyonlarının sıkça hedef aldığı bölgeler arasında yer alıyor.

SURİYE'DE YENİ YÖNETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 25 yıl boyunca ülkeyi yöneten Beşar Esad’ın Aralık 2024’te Rusya’ya kaçmasının ardından, Suriye’de 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas Partisi yönetimi sona ermişti. Ocak 2025’te Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara liderliğinde kurulan geçiş hükümeti, ülke genelinde istikrar sağlamaya çalışıyor.

Kaynak: Dış Haberler

Manisa su kesintisi! Manisa'da sular ne zaman gelecek?Bergüzar Korel'den korkutan paylaşım! ''Vücudum tepki gösteriyor'' diyerek duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
6.0'lık depremde bilanço ağırlaşıyor! Son 25 yılın felaketini yaşayan Afganistan'da can kaybı yükseldi - Dünya6.0'lık depremde bilanço ağırlaşıyor!Pakistan'da helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti - DünyaFeci helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybettiAVM'de 'şemsiye' paniği! Kapılar kapatıldı, polis harekete geçti: Gerçek bambaşka çıktı - DünyaEkipler harekete geçti: Gerçek bambaşka çıktıHolokost’tan kurtulan Profesör Schabas konuştu: ABD, Almanya ve Kanada soykırım davasında yargılanabilir - Dünya3 ülke daha soykırım davasında yargılanabilir!Tarihin en büyük veri skandalı! 16 milyar hesap ele geçirildi - DünyaTarihin en büyük veri skandalı! 16 milyar hesap çalındıŞİÖ Zirvesi’nde sürpriz hamle: Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti - DünyaErdoğan’dan Putin’e Türkiye daveti!
Sonraki Haber Yükleniyor...