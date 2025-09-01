Suriye'de kanlı saldırı! Üst düzey yetkili ağır yaralandı

Suriye’nin güneyindeki Dera kentinde bir yerel yetkiliye düzenlenen silahlı saldırıda, Dera İl Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi üyesi Muneef al-Zaim ağır yaralandı.

DEVLET MEDYASI SALDIRIYI DOĞRULADI

Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariyya TV, saldırının 1 Eylül Pazartesi günü gerçekleştiğini ve al-Zaim’in kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yetkilinin sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

SALDIRGANLAR KAÇTI, KİMLİKLERİ BİLİNMİYOR

Saldırıyı düzenleyen kişilerin kimliğine dair resmi bir bilgi paylaşılmazken, güvenlik güçlerinin olay yerinde soruşturma başlattığı bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırının Daraa kent merkezine yakın bir noktada gerçekleştiğini belirtti.

DERA'DA GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Suriye’nin güney vilayetlerinden biri olan Dera, son dönemde hem iç güvenlik sorunları hem de İsrail’in hava ve kara saldırıları nedeniyle istikrarsızlıkla gündeme geliyor. Kent, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden operasyonlarının sıkça hedef aldığı bölgeler arasında yer alıyor.

SURİYE'DE YENİ YÖNETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 25 yıl boyunca ülkeyi yöneten Beşar Esad’ın Aralık 2024’te Rusya’ya kaçmasının ardından, Suriye’de 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas Partisi yönetimi sona ermişti. Ocak 2025’te Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara liderliğinde kurulan geçiş hükümeti, ülke genelinde istikrar sağlamaya çalışıyor.