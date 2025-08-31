Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Terör örgütü YPG'den gece yarısı baskını! DEAŞ'ı bahane ettiler, onlarca kişiyi esir aldılar

Terör örgütü YPG'den gece yarısı baskını! DEAŞ'ı bahane ettiler, onlarca kişiyi esir aldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

10 Mart Mutabakatı'na uymayan, Fırat'ın doğusunda tünel kazmaya başlayan YPG bu defa Şam hükümetini destekleyen onlarca Arap aşireti mensubunu alıkoydu. DEAŞ bağlantısını gerekçe gösteren teröristler, evleri yağmaladı ve hane halkını darp etti.

Şam yönetimini orduya katılım konusunda oyalayan PKK’nın Suriye uzantısı YPG, 10 Mart Mutabakatı'na uymadığı gibi Fırat'ın doğusunda muhtemel operasyonlar için de tünel kazmaya başlamıştı. 

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Haseke ilinde, Şam hükümetini destekleyen onlarca Arap aşireti mensubunu gece saatlerinde düzenlediği baskınlarla DEAŞ bağlantısı iddiasıyla alıkoydu.

AYAKLANMAYA BAŞLADILAR!

Öte yandan YPG'nin Dürziler ve Esad yanlısı Nusayrilerle birlikte 1 Eylül’de büyük bir ayaklanma yapacağı iddia edilirken teröristler dün Haseke merkezindeki Guveyran, Aziziyye, Neşvve, Haşmen ve Zuhur mahallelerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Baskınlarda, PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ bağlantısı iddiasıyla aralarında kadınların da bulunduğu 50'den fazla Arap aşireti mensubu sivili alıkoydu.

SİVİL HALKI DARP ETTİLER

Alıkonulan aşiret mensuplarının çoğu son dönemde başkent Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

PKK/YPG'li teröristler, baskınlar sırasında evleri yağmaladı ve hane halkını darp etti.

Hasekeli aktivistlerden kınama

Hasekeli akademisyenler, aktivistler ve medya temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG'nin Arap aşireti mensuplarını alıkoymasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütünün alıkoyma uygulamasının kınandığı açıklamada, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Yaşananların açık bir "insan hakları ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, PKK/YPG'nin Suriye kolu olan SDG'nin uygulamalarının toplumsal barışı ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

Suriye hükümetine sivilleri koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, bu baskıların sürmesi halinde bölgede yeni bir toplumsal gerilim dalgasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

