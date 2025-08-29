Suriye’de büyük saldırı hazırlığı! YPG, Dürziler ve Nusayriler ayaklanacak

YILMAZ BİLGEN - Suriye, Esad rejiminin devrilmesinin ardından tek vücut olarak ayağa kalkmaya çalışıyor. Gazetemizin ulaştığı saha kaynakları, Şam yönetimini orduya katılım konusunda oyalayan PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin, Dürziler ve Esad yanlısı Nusayrilerle birlikte ayaklanmaya hazırlandığını açıkladı.

Suriye Devlet Bakanı Ahmet Şara yaptığı son açıklamada, ülkenin birliğinin korunacağını vurguladı ve devlet dışı silahlara izin verilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı. Şam’da konuştuğumuz güvenlik kaynakları, YPG, Esad yanlısı ayrılıkçılar ve Dürzi milisler arasında ciddi bir koordinasyon kurulduğunu belirterek “1 Eylül parolasıyla büyük bir saldırı hazırlığı yapılıyor” dedi. Esad yanlılarının, yeni ayaklanmayı Suriye’den kaçış fırsatına çevirmek istediğini kaydeden Suriyeli kaynak “Bunun için binlerce masumun kanını dökmeyi göze aldılar. Ayrıca ‘Suriye ordusu katliam yapıyor’ yalanıyla uluslararası destek arayacaklar. Nihai amaç üç farklı cepheden açacakları ateşle ordumuzu zayıf düşürmek. Bir diğer hedef ise Lazkiye-Süveyda-Kamışlı arasında bağlantı kurmak. Yani İsrail’i Akdeniz’den Fırat’a ulaştırmak. Sahadakilerin tamamı piyon. Planın gerçek sahibi Tel Aviv ve Netanyahu yönetimi. Bütün bu gelişmelerden haberimiz var ve biz de hazırlıklarımızı bu senaryoya göre yapıyoruz” diye konuştu.

PKK-PYD GÜMRÜK KAPILARI KURDU

Şam’da yapılan 10 Mart anlaşmasına göre elinde tuttuğu gümrük kapıları, petrol tesisleri, kamplar, resmî kurumlar ve barajları teslim etmesi gereken Suriye PKK’sı PYD-YPG, kontrol ettiği bölgelere yeni sınır kapıları kurdu. Suriye’de yeni yönetime karşı bir başkaldırı niteliği taşıyan uygulamayla başkent Şam dâhil PYD bölgelerine giren bütün ürünlerden yüksek oranda gümrük vergisi alan PKK-PYD’ye karşı Şam yönetimi bir dizi ekonomik müeyyide başlattı.

Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdulaziz Temo, örgüt içerisinde Şam’la entegrasyonu destekleyen ve aksi durumda Türkiye ve Şam’la yaşanacak savaşta Kürtlerin tüm kazanımlarını kaybedeceğini savunanların sayısının arttığını söyledi.

Temo “Bölgeye müdahale sebepleri fazlasıyla oluştu. Burada yaşayan Kürt, Arap ve Türkmenler rahatsız. PKK ise Kandil’den düzenli olarak terörist sevk ediyor. Son gelen 1.300 kişilik terör kafilesi Rakka’ya yerleştirildi. Kamışlı dâhil her yerde tedirginlik var. Rakka’ya giden Kandil kadrosu ile Suriyeli teröristler çatıştı. PKK kampında Fülul isimli eski Esad komutanı, Kandil ekibiyle tartıştı ve silahlı çatışma çıktı. Ölen ve yaralanan terör örgütü mensupları var ve gerilim sürüyor. Ferhat Abdi Şahin’in devre dışı bırakılması gündemde. Kandil ve özellikle Murat Karayılan; Mahmut Reş ismini dayatıyor. Örgüt içi post kavgası büyüyor. Mevcut ekiplerin tamamı tasfiye edilebilir. PKK-Kandil yönetimi bazı ülkelerin de yönlendirmesiyle idareyi tamamen ele almak ve Şam’la büyük bir savaş başlatmak hazırlık yapıyor” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Türkiye’nin Ferhat Abdi ve Öcalan’ı görüştürme yönünde çabalarının olduğu belirtilirken; İsrail, Pentagon ve AB kanadının bu buluşmayı engellediği rapor ediliyor.

ALEVİLERDEN ÖZERKLİK TALEBİ

Suriye’de YPG’nin ardından Aleviler de özerklik için harekete geçti. Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama illerini kapsayacak şekilde özerk bir idari yapılanma talep eden “Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi” kuruldu.