Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye'de yardım ekibine ateş açıldı! Bir anda saldırıya uğradılar

Suriye'de yardım ekibine ateş açıldı! Bir anda saldırıya uğradılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye&#039;de yardım ekibine ateş açıldı! Bir anda saldırıya uğradılar
Suriye, İnsani Yardım, Saldırı, Çatışma, Güvenlik, Esad, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

8 Aralık 2024'te Esad rejiminin düşmesiyle Suriye, yeni bir döneme girdi. Ülkede ekonomik ve altyapı alanında toparlanma süreci devam ederken, güneydeki gerginlik zaman zaman zirve yapıyor. Suriye Arap Kızılay'ı aracı, söz konusu bölgede saldırıya uğradı. Örgüt, güvenlik risklerine rağmen bölgedeki insani yardım operasyonlarını sürdürme sözü verdi.

Suriye Arap Kızılayı'nın (SARC) yardım konvoyunun Suriye'nin güneyinde doğrudan ateş altında kaldığı belirtildi. Örgüt, güvenlik risklerine rağmen bölgedeki insani yardım operasyonlarını sürdürme sözü verdi.

SARC medya şefi Omar Al-Malki Suriye devlet haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada olayın güneydeki bir yardım görevi sırasında meydana geldiğini söyledi.

Suriye'de yardım ekibine ateş açıldı! Bir anda saldırıya uğradılar - 1. Resim

YARDIM EKİBİ SALDIRIYA UĞRADI, YARALI YOK

Çatışmalardan etkilenen topluluklara yapılan günlük insani yardım teslimatlarının bir parçası olan konvoy zarar görmedi ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Malki, kuruluşun "ekiplerin hedeflenen yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak için" güvenlik prosedürlerini gözden geçirip sıkılaştıracağını söyledi, ancak "önceliğin personelin güvenliği ve insani yardımın ihtiyaç sahiplerine kesintisiz olarak ulaştırılması olmaya devam ettiğini" vurguladı.

Yardım konvoyları Süveyda vilayetine her gün Busra el-Şam sınır kapısından girerken, komşu Dera'daki barınaklara geçici tahliyeler de devam ediyor. Suriyeli yetkililer Süveyde'deki silahlı grupları yardım malzemelerini yağmalamak ve ateşkes ihlallerini keyfi gözaltılar ve diğer suiistimalleri örtbas etmek için kullanmakla suçluyor.

BÖLGEDE KANLI ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre Dürzi gruplar ile Bedevi kabileler arasında bir hafta süren ve 426 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaların ardından Süveyda'da 19 Temmuz'dan bu yana ateşkes uygulanıyor.

Suriye'de Beşar Esad'ın 2024 yılı sonunda devrilmesinin ardından kurulan geçiş yönetimi, yaklaşık 25 yıllık otoriter yönetimin ardından ülke genelinde istikrarı yeniden tesis etmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Eyyam-ı bahur geri döndü: Sıcaklık rekoru kırılacak, işte gün gün hava durumuKan donduran dehşet! Boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki oğlunun cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Salah'tan UEFA'nın "Filistinli Pele" paylaşımına tepki! "Bize nasıl ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" - Dünya"Bize nasıl ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?"Mısır'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü - DünyaMısır'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştüABD'den Rusya'ya B-1B uçaklarıyla gözdağı! Ülkenin dibine konuşlandırıldılar - DünyaABD'den Rusya'ya B-1B uçaklarıyla gözdağı!Ukrayna ve Avrupa'nın 'Alaska planı' hazır! Putin'in ateşkes önerisine veto - DünyaUkrayna ve Avrupa'nın 'Alaska planı' hazır!Mühimmat deposu patladı! 6 Lübnan askeri hayatını kaybetti - DünyaMühimmat deposu patladı! 6 asker hayatını kaybettiSavaş en sert dönemine girdi! Siviller perişan oldu, 1 ayda 2 bin 600 çatışma gerçekleşti - DünyaSavaş en sert dönemine girdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...