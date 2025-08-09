Suriye'de yardım ekibine ateş açıldı! Bir anda saldırıya uğradılar

Suriye Arap Kızılayı'nın (SARC) yardım konvoyunun Suriye'nin güneyinde doğrudan ateş altında kaldığı belirtildi. Örgüt, güvenlik risklerine rağmen bölgedeki insani yardım operasyonlarını sürdürme sözü verdi.

SARC medya şefi Omar Al-Malki Suriye devlet haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada olayın güneydeki bir yardım görevi sırasında meydana geldiğini söyledi.

YARDIM EKİBİ SALDIRIYA UĞRADI, YARALI YOK

Çatışmalardan etkilenen topluluklara yapılan günlük insani yardım teslimatlarının bir parçası olan konvoy zarar görmedi ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Malki, kuruluşun "ekiplerin hedeflenen yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak için" güvenlik prosedürlerini gözden geçirip sıkılaştıracağını söyledi, ancak "önceliğin personelin güvenliği ve insani yardımın ihtiyaç sahiplerine kesintisiz olarak ulaştırılması olmaya devam ettiğini" vurguladı.

Yardım konvoyları Süveyda vilayetine her gün Busra el-Şam sınır kapısından girerken, komşu Dera'daki barınaklara geçici tahliyeler de devam ediyor. Suriyeli yetkililer Süveyde'deki silahlı grupları yardım malzemelerini yağmalamak ve ateşkes ihlallerini keyfi gözaltılar ve diğer suiistimalleri örtbas etmek için kullanmakla suçluyor.

BÖLGEDE KANLI ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre Dürzi gruplar ile Bedevi kabileler arasında bir hafta süren ve 426 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaların ardından Süveyda'da 19 Temmuz'dan bu yana ateşkes uygulanıyor.

Suriye'de Beşar Esad'ın 2024 yılı sonunda devrilmesinin ardından kurulan geçiş yönetimi, yaklaşık 25 yıllık otoriter yönetimin ardından ülke genelinde istikrarı yeniden tesis etmeye çalışıyor.