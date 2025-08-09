Türkiye'den Suriye'ye enerji köprüsü: Cender santralinde gaz akışı başladı!

Suriye’de enerji akışı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Suriye Enerji Bakan Yardımcısı Ghayyas Diab ve Humus Valisi Abdulrahman el-Ama katıldı.

CENDER SANTRALİNE ENERJİ AKIŞI

2011’de başlayan iç savaş nedeniyle ülkenin enerji altyapısı ağır hasar gördü. Elektrik üretim tesisleri, iletim hatları ve doğal gaz sistemlerinde meydana gelen tahribat, birçok bölgede günlük elektrik arzını 3-4 saatle sınırladı.

Aralık 2024’te Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye’de geçiş sürecine girildi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEYE KATKISI

Bu dönemde enerji altyapısının yeniden inşası, öncelikli hedef olarak belirlendi. Teknik kapasitesi ve coğrafi yakınlığıyla öne çıkan Türkiye, söz konusu yeniden yapılanma çalışmalarına aktif katkı sunmaya başladı.

GAZ AKIŞI HUMUS'A ULAŞTI

Günlük azami 3,4 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hatla şu anda günlük 1,4 milyon metreküp gaz iletildiğini aktaran Diyab, bu miktarın 250 megavat elektrik üretimine olanak sağladığını ifade etti.

Diyab, Türkiye üzerinden gelen bu akışın Arap Doğal Gaz Hattı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması açısından stratejik adım olduğunu, bu sayede Suriye'nin bölge ülkeleriyle elektrik ağı üzerinden entegre olacağını, bunun da ülke içindeki istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

GÜNLÜK 8 SAATE KADAR ELEKTRİK SAĞLANACAK

Tüm termik santrallere gazın ulaşmasıyla ülkedeki mevcut elektrik arzının günde 5 saate çıkacağını belirten Diyab, bir sonraki aşamada günlük 6 milyon metreküp gaz iletimini öngören yeni anlaşmayla hanelere günlük 8 saate kadar elektrik sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı, 2 Ağustos'ta Azerbaycan gazının Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Kilis'ten geçirilip verilmesiyle başlamıştı.