Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'den Suriye'ye enerji köprüsü: Cender santralinde gaz akışı başladı!

Türkiye'den Suriye'ye enerji köprüsü: Cender santralinde gaz akışı başladı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, Suriye, Gaz, Enerji, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'den Suriye’nin Cender santraline gaz akışı başladı. Akışın başlamasıyla düzenlenen Törene Suriye Enerji Bakan Yardımcısı Ghayyas Diab ve Humus Valisi Abdulrahman el-Ama katıldı. 6 milyon metreküp gaz iletimi öngörülen yeni anlaşmayla hanelere günlük 8 saate kadar elektrik sağlanması hedefleniyor.

Suriye’de enerji akışı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Suriye Enerji Bakan Yardımcısı Ghayyas Diab ve Humus Valisi Abdulrahman el-Ama katıldı.

Türkiye'den Suriye'ye enerji köprüsü: Cender santralinde gaz akışı başladı! - 1. Resim

CENDER SANTRALİNE ENERJİ AKIŞI

2011’de başlayan iç savaş nedeniyle ülkenin enerji altyapısı ağır hasar gördü. Elektrik üretim tesisleri, iletim hatları ve doğal gaz sistemlerinde meydana gelen tahribat, birçok bölgede günlük elektrik arzını 3-4 saatle sınırladı.

Aralık 2024’te Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye’de geçiş sürecine girildi.

Türkiye'den Suriye'ye enerji köprüsü: Cender santralinde gaz akışı başladı! - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN BÖLGEYE KATKISI

Bu dönemde enerji altyapısının yeniden inşası, öncelikli hedef olarak belirlendi. Teknik kapasitesi ve coğrafi yakınlığıyla öne çıkan Türkiye, söz konusu yeniden yapılanma çalışmalarına aktif katkı sunmaya başladı.

GAZ AKIŞI HUMUS'A ULAŞTI

Günlük azami 3,4 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hatla şu anda günlük 1,4 milyon metreküp gaz iletildiğini aktaran Diyab, bu miktarın 250 megavat elektrik üretimine olanak sağladığını ifade etti.

Diyab, Türkiye üzerinden gelen bu akışın Arap Doğal Gaz Hattı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması açısından stratejik adım olduğunu, bu sayede Suriye'nin bölge ülkeleriyle elektrik ağı üzerinden entegre olacağını, bunun da ülke içindeki istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

GÜNLÜK 8 SAATE KADAR ELEKTRİK SAĞLANACAK

Tüm termik santrallere gazın ulaşmasıyla ülkedeki mevcut elektrik arzının günde 5 saate çıkacağını belirten Diyab, bir sonraki aşamada günlük 6 milyon metreküp gaz iletimini öngören yeni anlaşmayla hanelere günlük 8 saate kadar elektrik sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı, 2 Ağustos'ta Azerbaycan gazının Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Kilis'ten geçirilip verilmesiyle başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Savaş oyunu bitti, Tehlikeli devriye başladı! Rus-Çin filosu Japonya’daÖzgür Çevik kimdir, kaç yaşında? Modern Kadın dizisinde Can'ı oynuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İTO'dan İsrail'e sert tepki: Tam bir haydutluk - EkonomiİTO'dan İsrail'e sert tepki: Tam bir haydutlukBalıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor! İşte bu sezon bolluk yaşanacak balıklar - Ekonomiİşte bu sezon bolluk yaşanacak balıklarDünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolar finansman! Afetlere hazırlık için kullanılacak - EkonomiDünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolar finansmanOrman yangınları bir sektörü fena etkiledi! Satışlar yüzde 50 düştü - EkonomiOrman yangınları bir sektörü fena etkilediAbdülhamid Han sondaj gemisi 3 yılda 75 milyar metreküplük keşif yaptı - EkonomiAbdülhamid Han sondaj gemisi 3 yılda 75 milyar metreküplük keşif yaptıTekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 lira... - EkonomiTekirdağ'da yetişiyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 100 TL
Sonraki Haber Yükleniyor...