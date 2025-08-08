Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'de 'sözde ademimerkeziyetçi devlet' konferansı! Şam'dan çok sert tepki

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Haseke ilinde sözde "çoğulcu ve ademimerkeziyetçi" devlet talebiyle konferans düzenlerken Şam yönetimi sözde konferansın, SDG'nin müzakere konusunda ciddi olmadığını ortaya koyduğunu bildirdi.

"Bileşenlerin Tutum Birliği" adıyla düzenlenen konferansta, "ademimerkeziyetçi devletin kurulması, etnik, dini ve kültürel çoğulculuğu garanti altına alan bir anayasa" çağrıları yapıldı.

Konferansa, terör örgütünün sözde siyasi temsilcilerinden İlham Ahmed, Kürt "dini lider" Mürşid Maşuk Haznevi, bölgedeki bazı aşiret temsilcileri ve dini toplulukların önde gelen isimleri katıldı.

Babası Maşuk Haznevi'nin devrik Esed rejimi tarafından işkenceyle öldürülmesinin ardından Norveç'e yerleşen ve devrim sonrası Suriye'ye dönen Mürşid Haznevi, SDG destekçisi vaazlarıyla öne çıkıyor.

DÜRZİ LİDER HİKMET EL-HECRİ DE KATILDI

Dürzi lider Hikmet el-Hecri ile Alevi Yüksek Meclisi Başkanı Gazal Gazal da konferansa video konferansla bağlandı.

Hecri, "Dürzi toplumu mensupları olarak Arap, Kürt, Ezidi, Türkmen, Türk ve diğer tüm halklarla yan yana durduğumuzu ifade ediyoruz. Bu toprakların zengin çeşitliliği bir tehdit değil, aksine birliğimizi güçlendiren değerli bir hazinedir." ifadelerini kullandı.

Alevi Yüksek Meclisi Başkanı Gazal ve Haznevi de konuşmalarında "çoğulcu ve ademimerkeziyetçi" devlet taleplerini yineledi.

Konferansın sonuç bildirisinde de ademimerkeziyetçi bir yönetim talep edildi.

ŞAM YÖNETİMİ SERT DİLLE KINADI

Şam yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, sözde konferansın, SDG'nin müzakere konusunda ciddi olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Yetkili, "Bu durum, tehlikeli bir gerilimi tırmandırma hamlesidir ve mevcut müzakere sürecini etkileyecektir. Hükümet, 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik ciddi bir teklif sunulmadığı takdirde, Paris'te yapılması planlanan bir sonraki müzakere turunu iptal etmek dahil olmak üzere diğer seçenekleri değerlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Suriye hükümeti ile Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyonu konusunda 10 Mart'ta bir mutabakat imzalanmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam yönetimi ile PKK/YPG arasında 10 Mart Anlaşması'nın "tam olarak uygulanması konusunda" bir sonraki istişare görüşmelerinin Paris'te "en kısa sürede" yapılacağını açıklamıştı.