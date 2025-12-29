ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Florida’daki zirvede barış planının yüzde 90’ında uzlaşı sağlandığını söyledi. Masada toprak, nükleer santral ve Putin detayı öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde üç saati aşan bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından konuşan Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik süreçte büyük ilerleme sağlandığını söyledi.

Trump, görüşmede ele alınan başlıkların büyük bölümünün netleştiğini, ancak çözümü zor kalan bazı konuların masada durduğunu dile getirdi.

3 saatlik zirve sonrası duyurdular: Ukraynada savaş bitecek mi? Trump açıkladı

“YÜZDE 90 UZLAŞI SAĞLANDI”

Zelenskiy, 20 maddelik barış planının yüzde 90’ında uzlaşı sağlandığını açıkladı. Trump ise yüzdelere girmek istemediğini belirterek, gelinen noktanın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük çatışmayı bitirmeye en yakın aşama olduğunu söyledi.

Her iki lider de sürecin karmaşık yapısına dikkat çekti.

SON PÜRÜZLER: TOPRAK VE NÜKLEER SANTRAL

Görüşmede en çetrefilli başlıklar arasında Donbas bölgesinin geleceği ve Zaporijya Nükleer Santrali yer aldı. Trump, bu başlıklarda henüz kesin bir mutabakat olmadığını ancak anlaşmaya yaklaşıldığını dile getirdi.

Zelenskiy, toprak meselesinin nihai olarak Ukrayna halkı tarafından karara bağlanması gerektiğini yineledi.

PUTİN MASADA YOKTU AMA ETKİSİ HİSSEDİLDİ

Trump, Zelenskiy, ile görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir saatten uzun telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sonrasında da Putin ile yeniden temas kurabileceğini söyledi.

Trump, Putin’in barışa ilgi gösterdiğini ve bu yönde istekli bir tutum sergilediğini ifade etti.

ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR

Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Jared Kushner’in yer alacağı bir çalışma grubunun oluşturulacağını açıkladı. Bu grubun önce Ukrayna tarafı ile, ardından Rusya ile temas kurması planlanıyor.

Sürecin birkaç hafta içinde netleşebileceği belirtildi.

AVRUPA’YA GÜVENLİK ROLÜ

Trump, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinde Avrupa’nın ana rolü üstleneceğini söyledi. ABD’nin ise Avrupa ile tam uyum içinde hareket edeceğini dile getirdi.

Avrupalı liderlerle Washington’da ya da başka bir merkezde yeni görüşmelerin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

SAHADA SAVAŞ SÜRÜYOR

Diplomatik temaslara rağmen Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam etti. Kiev’e yönelik yılın en uzun saldırılarından biri gerçekleşti. Saldırılarda can kayıpları yaşandı, altyapı zarar gördü ve başkentte geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

ZELENSKİY’DEN TRUMP’A DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Zelenskiy, görüşmenin başında ve sonunda Trump’a teşekkür etti. İki lider arasındaki tonun önceki temaslara kıyasla daha yumuşak olduğu gözlendi.

Trump, Zelenskiy için “çok cesur” ifadesini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası