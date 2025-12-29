TOKİ kura çekimi canlı yayını başladı! Adıyaman kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
TOKİ kura çekimi canlı yayını başladı. Binlerce kişinin merakla beklediği TOKİ Adıyaman sosyal konut kura çekimi, TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.
Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Adıyaman kura sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını, hak sahipleri isim listesinin nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Peki, TOKİ Adıyaman canlı kura çekimi saat kaçta başlayacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?
TOKİ sosyal konutlarında kura heyecanı yaşanıyor. İlk olarak Adıyaman'da noter huzurunda yapılacak hak sahibi belirleme kurası ile 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 6 bin 620 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. TOKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamayla kura çekim tarihi ve saati paylaşıldı.
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekimi Adıyaman'daki konutlar için yapılacak. Kura çekimleri YouTube hesabından canlı yayınlanacak. İlk kura çekimi "Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nd"a saat 11.00'da başlayacak. Noter huzurunda yapılacak “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile 6 bin 620 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek.
CANLI KURALAR ARDINDAN ONLİNE İLAN EDİLECEK
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri, hem TOKİ resmi internet sitesi hem de e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.
MURAT KURUM'DAN İLK KURA PAYLAŞIMI
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda;
"Geçtiğimiz gün Asrın İnşası’nda 455 bininci konutumuzun anahtarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadık.
Bugün ise Yüzyılın Konut Projesi’nde 500 Bin Sosyal Konut Kampanyamızın ilk kuralarını çekecek, ilk hak sahiplerinin sevincine ortak olacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde durmak yok, milletimiz için çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edilecek.
DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI 2026'DA TESLİM EDİLECEK
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
Söz konusu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. 1,5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkı daha hızlı dönecek.
Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.