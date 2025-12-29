Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Adıyaman kura sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını , hak sahipleri isim listesinin nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Peki, TOKİ Adıyaman canlı kura çekimi saat kaçta başlayacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

TOKİ sosyal konutlarında kura heyecanı yaşanıyor. İlk olarak Adıyaman'da noter huzurunda yapılacak hak sahibi belirleme kurası ile 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 6 bin 620 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. TOKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamayla kura çekim tarihi ve saati paylaşıldı.

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekimi Adıyaman'daki konutlar için yapılacak. Kura çekimleri YouTube hesabından canlı yayınlanacak. İlk kura çekimi "Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nd"a saat 11.00'da başlayacak. Noter huzurunda yapılacak “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile 6 bin 620 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek.