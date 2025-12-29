İngiltere’de yaşayan 26 yaşındaki Kieran Shingler, 2022 yılında baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Covid-19 testinin negatif çıkması üzerine durumunu önemsemeyen Shingler’ın kısa süre sonra aniden iştahı kesildi. Bu kez farklı bir hastaneye başvuran adama yapılan tetkikler sonucu beyninde bir kitle olduğu tespit edildi.

Genç adamın şikayetlerine kısa süre sonra bacak ağrısı ve iştahsızlık da eklendi. Partnerinin ısrarıyla yeniden hastaneye giden Shinlger, Warrington Hastanesi’nde acil servise yönlendirildi. Doktorlar ilk etapta menenjit şüphesi üzerinde dururken, yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında beyninde bir kitle olduğu tespit edildi.

BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONULDU

BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONULDU

Ardından yapılan biyopsi sonucunda Shingler’a agresif bir beyin tümörü olan üçüncü derece astrositoma teşhisi konuldu. Radyoterapi ve kemoterapi tedavileriyle tümör bir süre küçülse de, yaz aylarında yapılan kontrollerde yeniden büyümeye başladığı belirlendi. Liverpool Echo’nun haberine göre, ileri tedavi için Liverpool’a sevk edilen Shingler, bu ayın başlarında Warrington’daki bir bakımevinde hayatını kaybetti.

Shingler’ın partneri Abbie Henstock, onu 'kimseye zarar vermeyen, şakacı, ailesine ve arkadaşlarına çok düşkün, nazik ve esprili' biri olarak tanımladı. Sağlıklı ve aktif bir hayat süren Shingler’ın triatlonla ilgilendiğini ve yoğun iş temposuna rağmen düzenli olarak spor yaptığını belirten Henstock, baş ağrıları ve iştah kaybının hastaneye başvurmalarına neden olduğunu söyledi.

Beyin Tümörü Vakfı’na göre baş ağrısı, beyin tümörlerinin en yaygın belirtileri arasında yer alıyor ve hastaların yüzde 60’ında görülüyor. İştah kaybı da beyin tümörü hastalarında sık rastlanan belirtiler arasında bulunuyor.

