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    İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Binalar yıkıldı, dumanlar yükseldi

    Kaynak: AFP / Düzenleyen:

    İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesindeki bir binayı bombaladı.

    Dünya Haberleri  / AFP

    AFP ilk olarak Suriye'nin başkenti Şam'da büyük patlamanın yaşandığı bilgisini paylaştı. Ardından olayın İsrail saldırısı olduğu öğrenildi. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesindeki bir binayı bombaladı. Bölge, İran yanlısı milislerin bulunduğu yer olarak biliniyor.

    ÇOK SAYIDA PATLAMA YAŞANDI

    Suriye devlet medyası ise, İsrail'in bu sabah Şam'da bir binayı vurduğunu duyurdu. İsrail'in yerleşim yeri olan Mezze'yi vurması sonucu bölgede çok sayıda patlama yaşandığı kaydedildi.Suriye yayın organları saldırıda ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bilgi vermedi.

    İsrail, 2011'de savaşın başlamasının ardından Suriye'ye zaman zaman saldırılar düzenliyor. 

    İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Binalar yıkıldı, dumanlar yükseldi

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: AFP
    Haberler > Dünya > İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Binalar yıkıldı, dumanlar yükseldi
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