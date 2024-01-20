İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Binalar yıkıldı, dumanlar yükseldi

20 Ocak 2024 11:03 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 11:42

AFP ilk olarak Suriye'nin başkenti Şam'da büyük patlamanın yaşandığı bilgisini paylaştı. Ardından olayın İsrail saldırısı olduğu öğrenildi. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesindeki bir binayı bombaladı. Bölge, İran yanlısı milislerin bulunduğu yer olarak biliniyor.

ÇOK SAYIDA PATLAMA YAŞANDI

Suriye devlet medyası ise, İsrail'in bu sabah Şam'da bir binayı vurduğunu duyurdu. İsrail'in yerleşim yeri olan Mezze'yi vurması sonucu bölgede çok sayıda patlama yaşandığı kaydedildi.Suriye yayın organları saldırıda ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bilgi vermedi.

İsrail, 2011'de savaşın başlamasının ardından Suriye'ye zaman zaman saldırılar düzenliyor.