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Sus payı davasında ilk raunt: Trump, Biden'ı suçladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sus payı davasında ilk raunt: Trump, Biden&#039;ı suçladı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski ABD Başkanı Trump'ın 'Sus payı' davasında ilk duruşma gerçekleşti. Duruşmada savcılar Trump'ın 2016 seçimlerine hile karıştırdığını söylerken eski ABD Başkanı ise bunun 'Biden'ın yürüttüğü bir cadı avı' olduğunu öne sürdü. 

ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olan Donald Trump'ın duruşması bugün New York’ta başladı.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında açılan dört ceza davasından biri olan yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan davada, jüri seçimi sonrası ilk duruşma gerçekleşti.

Sus payı davasında ilk raund: Trump, Biden'ı suçladı - 1. Resim

"SEÇİME HİLE KARIŞTIRDI"

Trump’ın hazır bulunduğu duruşmada, jüri üyeleri savcılığın ilk tanığı olan National Enquirer yayıncısı David Pecker’ı dinledi. Pecker'in Trump'ın başkanlık yarışına zarar verebilecek olumsuz hikayeleri bastırmak için medya gücünü kullandığı öne sürülüyor.

Savcılar, Trump’ın Daniels'e söz konusu ödemeyi yaparak karşı karşıya olduğu diğer suçlamalar da düşünülünce seçmenleri kandırmaya yönelik suç teşkil eden bir çaba olarak nitelendirerek, Trump’ı 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçladı.

Sus payı davasında ilk raund: Trump, Biden'ı suçladı - 2. Resim

"YASADIŞI HARCAMALAR YAPTI"

Savcı Matthew Colangelo, "Bu, 2016 seçimlerini etkilemek, Donald Trump'ın davranışları hakkında kötü şeyler söyleyen insanları susturmak için yasadışı harcamalar yaparak seçilmesine yardımcı olmak için planlanmış, koordine edilmiş, uzun süredir devam eden bir komploydu. Bu saf ve basit bir seçim sahtekarlığıydı” dedi.

Trump'ın avukatı Todd Blanche ise, jüriye Trump’ın herhangi bir suç işlemediğini ve Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in söz konusu davayı açmaması gerektiğini belirtti. Blanche, "Seçimleri etkilemeye çalışmak yanlış bir şey değil. Buna demokrasi denir. Bu fikre sanki bir suçmuş gibi uğursuz bir anlam yüklüyorlar” dedi.

Sus payı davasında ilk raund: Trump, Biden'ı suçladı - 3. Resim

"BU, BIDEN'IN CADI AVI"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, duruşmanın "çok iyi" geçtiğine inandığını belirterek, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in başlangıçta bir iddianame hazırlamak istemediğini aktardı. Trump, davanın içeriğinin "uzun yıllar öncesine dayandığını" ifade ederek, "Bu, beni seçim kampanyasından uzak tutmak için Biden'ın yürüttüğü bir cadı avıdır" dedi.

Hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının yargıcı Arthur Engoron'u hedef alan Trump, "ne olup bittiği hakkında hiçbir fikri olmadığını" belirterek, basit finansal kavramları anlayamadığını ancak yine de "dünyayı sarsan" bir karar verdiğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Yetişkin film oyuncusu Daniels, Trump ile yaşadıkları ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ifade etmişti. Daniels, anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'ın iddialarını yalanlamıştı. Ancak Trump’a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, daha sonra kendisine Trump’ın şirketleri tarafından ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti. Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "vergi kaçırma" ve "Kongre’ye yalan söyleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 9 federal suçlamayı kabul etmiş, Aralık 2018’de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, geçtiğimiz sene 4 Nisan’da söz konusu ödemeyi örtbas etmek için mali kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava kapsamında hakim karşısına çıkmış ve duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti. Dava, 15 Nisan'da jüri seçimiyle başlamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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