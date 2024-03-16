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Trump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Donald Trump, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, film yıldızı bir kadına 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla açılan ceza davasında 25 Mart'ta görülmesi planlanan duruşma 1 ay ertelendi. Buna göre dava nisan ortasında başlayacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, film yıldızı bir kadına 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı 'sus payı' ödenmesi kapsamında açılan ceza davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

CNN'nin haberine göre, davaya bakan hakim Juan Merchan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Merchan, mahkemenin davalının talebi hakkında karar vermeden önce çözmesi gereken önemli konular olduğunu belirterek, 25 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan duruşmanın "tarafların rızası üzerine" 30 gün ertelendiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Trump, 18 Mart 2023'te, Manhattan Bölge Savcılığınca oyuncu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, söz konusu "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda, sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Trump'ın avukatı Todd Blanche , 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede, "siyasi motivasyonlu suçlamalardan oluşan karışık bir paket" olduğunu savunduğu ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.

Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini talep etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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