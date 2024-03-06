Son rakibi adaylıktan çekildi! Biden'ın karşısına Trump çıkacak

ABD'de Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Nikki Haley'nin 'Süper Salı' yenilgisi sonrası çekilme kararı aldı. Demokratların adayı ABD Başkanı Joe Biden'in karşısına eski başkan Donald Trump çıkacak.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Süper Salı olarak bilinen ön seçimlerde yenilgi alan Donald Trump'ın tek rakibi Cumhuriyetçi aday Nikki Haley'nin yarıştan çekilme kararı aldı.

TRUMP'IN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olması neredeyse kesinleşti. Cumhuriyetçi Parti’nin Trump karşısındaki son rakibi olan başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi.

SON RAKİBİ YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Güney Carolina'nın Charleston kentinde basın toplantısı düzenleyen Haley, "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi. ABD’lilerin seslerini duyurmalarını istediğimi söylemiştim. Bunu yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. Artık aday olmayacak olsam da, inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim” dedi.

TRUMP'A DESTEK OLACAK MI?

Trump’a tam destek açıklamayan Halley, Trump’a iyi şanslar diledi ve İngiltere’nin eski Başbakanı Margaret Thatcher’dan iktibas yaparak, "Asla sadece kalabalığı takip etmeyin. Her zaman kendi kararınızı verin" dedi.

Halley, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış ve umarım bunu yapar” ifadelerini kullandı.

Güney Carolina’nın eski Valisi Haley, Trump'ın başkan olduğu dönemde Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

SÜPER SALI'NIN KAZANANI TRUMP

Trump, dün ülke genelinde en fazla ön seçimin yapıldığı Süper Salı’da, Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah ve Virginia eyaletlerinde, Haley, ise Vermont eyaletinde ön seçimi kazanmıştı.

ABD’de 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin, Başkan Joe Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olması bekleniyor.