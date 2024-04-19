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Haberler > Dünya > Trump'ın davası görülüyordu, mahkeme salonu önünde kendini ateşe verdi!

Trump'ın davası görülüyordu, mahkeme salonu önünde kendini ateşe verdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" ödemekle suçlandığı dava görülürken, mahkeme salonunun önünde bir kişi kendini ateşe verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde bir müstehcen film oyuncusuyla ilişki yaşadığı iddiasıyla "sus payı" ödemekle suçlandığı davada üçüncü duruşmada New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Bu sırada mahkeme salonunun önünde bulunan bir kişi kendini ateşe verdi, polisin parkın etrafında bulunan barikatlar nedeniyle müdahale etmekte geç kaldığı bildirildi. Manhattan polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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