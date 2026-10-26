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Tahran'daki kritik toplantı sona erdi! 4 ülkeden ortak bildiri

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Tahran'daki kritik toplantı sona erdi! 4 ülkeden ortak bildiri
Başlık ResmiTahrandaki kritik toplantı sona erdi! 4 ülkeden ortak bildiri

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran arasında Tahran’da gerçekleştirilen dörtlü toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, bölgesel barış ve güvenlik başta olmak üzere iş birliğini güçlendirmek için görüşmelerin sürdürülmesinde mutabakata varıldığı bildirildi.

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İran’ın başkenti Tahran’da Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran’ın üst düzey temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen dörtlü toplantı sona erdi. Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, dört ülkenin temasları sürdürme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yayımlanan bildiride, toplantının Konsey Genel Sekreteri Muhsin Rızai’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Tahrandaki kritik toplantı sona erdi! 4 ülkeden ortak bildiri
Başlık ResmiTahrandaki kritik toplantı sona erdi! 4 ülkeden ortak bildiri

İBRAHİM KALIN KATILDI

Toplantıya Türkiye’den Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan’dan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan’dan Savunma Bakanı Halid bin Selman katıldı.

Bildiride, dört ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerin devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, “Katılımcılar, bölgesel barış ve güvenlik alanları da dahil olmak üzere, dört bölge ülkesi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı” ifadeleri kullanıldı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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