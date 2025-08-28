Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarihi belli oldu! Kilolu yolcular artık iki koltuk satın alacak

Tarihi belli oldu! Kilolu yolcular artık iki koltuk satın alacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarihi belli oldu! Kilolu yolcular artık iki koltuk satın alacak
Dünya Haberleri

Amerikan havayolu şirketi Southwest Airlines, aldığı yeni bir kararla 27 Ocak’tan itibaren koltuk kollarının içine sığmayan kilolu yolcuların ikinci bir koltuğu önceden satın almasını zorunlu hale getirecek.

ABD’li havayolu şirketi Southwest Airlines, kilolu yolculara ilişkin yayınladığı yeni kararla tartışma konusu haline geldi. 

Bugüne kadar kilolu yolculara ücretsiz ek koltuk tahsis eden Southwest Airlines, 27 Ocak 2026 itibarıyla tek koltuğa sığmayan yolcuların rezervasyon sırasında ikinci bir koltuk satın almasını zorunlu kılacak. 

Tarihi belli oldu! Kilolu yolcular artık iki koltuk satın alacak - 1. Resim

GERİ ÖDEME ŞARTLARI AÇIKLANDI

ABD’li şirket tarafından yapılan açıklamada, ''Daha önce ek koltuk uygulamasından yararlanan yolculara, rezervasyon sırasında ikinci koltuğu satın almaları gerektiğini iletiyoruz.'' ifadelerine yer verildi. Öte yandan şirket, geri ödemenin yalnızca uçuşun tamamen dolmaması, her iki biletin aynı sınıfta alınması ve uçuş sonrası doksan gün içinde talepte bulunulması durumunda yapılacağını belirtti. 

KARARA TEPKİ YAĞIYOR

Orlando merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, değişikliğin yalnızca kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini belirterek ''Bu karar uçuş deneyimini herkes için daha kötü hale getirecek'' dedi.

Southwest’in uzun yıllar serbest koltuk seçimi ve ücretsiz bagaj gibi politikalarıyla rakiplerinden ayrıldığını hatırlatan uzmanlar, şirketin bu adımla çizgisini kaybettiğini vurguluyor. Vaughn ise ''Artık kim olduklarını bilmiyorlar, müşteriyle bağlarını kaybettiler'' sözleriyle tepki gösterdi.

