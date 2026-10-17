Bangladeş'teki bir tatil mekanı alevlere teslim! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, 10 kişi can verdi
Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki bir tatil mekanında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde felaket yaşanıyor. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Inani sahil şeridi yakınlarındaki bir tatil mekanında yangın çıktı.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 30 kişinin konakladığı mekanda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektriğin kısa devre yapması sonucunda çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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