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Bangladeş'teki bir tatil mekanı alevlere teslim! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, 10 kişi can verdi

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Bangladeş'teki bir tatil mekanı alevlere teslim! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, 10 kişi can verdi
Başlık ResmiTatil mekanı alevlere teslim! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, 10 kişi can verdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki bir tatil mekanında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde felaket yaşanıyor. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Inani sahil şeridi yakınlarındaki bir tatil mekanında yangın çıktı.

Tatil mekanı alevlere teslim! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, 10 kişi can verdi
Başlık ResmiTatil mekanı alevlere teslim! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, 10 kişi can verdi

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 30 kişinin konakladığı mekanda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tatil mekanı alevlere teslim! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, 10 kişi can verdi
Başlık ResmiTatil mekanı alevlere teslim! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, 10 kişi can verdi

Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektriğin kısa devre yapması sonucunda çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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