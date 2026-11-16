Tayland'ın turistik Phuket kentinde elektrik direğinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın çevredeki dükkanlara sıçradı. Motosiklet kiralama dükkanında büyüyen yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

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Tayland'ın Phuket kentinde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Yerel saatle 03.15 sıralarında yol kenarındaki bir trafoda meydana gelen patlamanın ardından başlayan alevler, kısa sürede yakındaki motosiklet kiralama dükkanına yayıldı.

Tayland’da yanan dükkanda can pazarı: 11 kişi can verdi, 30’dan fazla yaralı var

İçerisinde yaklaşık 100 motosiklet, petrol ve çeşitli yanıcı maddelerin bulunduğu dükkanda büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

YANGINDA CAN PAZARI

Yangında dumanı soluyan 11 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirilirken olayın kundaklama olmadığı kaydedildi.

Tayland’da yanan dükkanda can pazarı: 11 kişi can verdi, 30’dan fazla yaralı var

Phuket Valisi Chotenarin Kerdsom, soruşturmanın ilk bulgularına göre fırtına sırasında dükkanın önündeki elektrik direğinde meydana gelen kısa devrenin yangına yol açmış olabileceğini aktardı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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