Telegram ve Toncoin kurucusu Pavel Durov Fransa'da tutuklandı

Telegram ve Toncoin (TON) Kurucusu Pavel Durov’un Fransa’da tutuklandığı iddia edildi. Peki Pavel Durov neden tutuklandı? Detaylar haberimizde...

Telegram ve Toncoin (TON) Kurucusu ve aynı zamanda Telegram'ın CEO'su olan Pavel Durov’un Fransa’da tutuklandığı öne sürüldü.

PARİS LE BOURGET HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI

Fransız medyasında yer alan habere göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Azerbaycan dönüşü Paris Le Bourget havaalanında gözaltına alındığı ifade edildi.

Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov, Fransa'nın arananlar listesinde yer alıyordu ve polis müdürlüğü tarafından hakkında bir talepte bulunulmuştu.

TONCOİN TUTUKLAMA SONRASI ÇAKILDI!

Pavel Durov'un tutuklanma haberi sonrası kurucusu olduğu TON coin hisseleri çakıldı. TON coin yüzde dokuzun üzerinde değer kaybetti.

PAVEL DUROV NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Durov'un, terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik, yaptırımlardan kaçınma gibi suçlarla suçlandığı iddia ediliyor.

PAVEL DUROV KİMDİR?

Pavel Durov, Rusya’nın Sankt-Peterburg şehrinde doğmuş bir girişimci ve teknoloji lideridir. Matematikçi ve bilgisayar programcısı Nikolai Durov’un küçük kardeşi olan Pavel, çocukluğunun büyük bir kısmını babası Valery Durov’un iş nedeniyle bulunduğu İtalya’da geçirdi. Ortaokulu İtalya’da tamamlayan Durov, lise ve üniversite eğitimini Rusya’da alarak 2006 yılında Sankt-Peterburg Eyalet Üniversitesi Filoloji bölümünden mezun oldu.

2006 yılı başlarında, Facebook'tan etkilenerek VKontakte'yi (şimdiki adıyla VK) kuran Pavel Durov, kısa sürede bu sosyal medya platformunun değerini 3 milyar dolardan fazla artırmayı başardı. Durov ve abisi, VK'nın gelişimine büyük katkıda bulundu ve platform, Rusya'nın en popüler sosyal medya ağlarından biri haline geldi.

Ancak, 2011 yılında Rusya'daki parlamento seçimleri sırasında muhalif bir tutum sergileyen Durov, hükümetle sorunlar yaşamaya başladı. Bu durum, iş yaşamını olumsuz etkiledi.

2013 Kasım ayında, Rusya'nın en büyük internet şirketlerinden Mail.ru'un sahibi Ivan Tavrin'e VK'nın yüzde 12 hissesini satan Durov, daha sonra Mail.ru'nun VK'daki hissesini artırmasıyla platformdan ayrıldı. Mail.ru, 2014 yılında VK'nın geri kalan hisselerini de satın alarak platformun tek sahibi oldu.



PAVEL DUROV'UN SERVETİ NE KADAR?

Rusya'yı terk ettikten sonra Güney Amerika'da bulunan Saint Kitts ve Nevis adında bağımsız bir ada ülkesinden vatandaşlık almıştır. Vatandaşlık için ülkeye 250 bin Amerikan Doları bağış yapmıştır. Ayrıca 300 milyon dolarlık kişisel servetini İsveç bankalarında tutmaktadır.