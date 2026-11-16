Arjantin'de Deportivo Madryn ile Deportivo Maipu arasında oynanan futbol karşılaşmasında tribünden atılan ses bombası, kaleci Nahuel Galardi'nin başına isabet etti. Patlamanın ardından yere yığılan kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Arjantin'de ikinci lig olarak bilinen Primera Nacional'in üst lige yükselme play-off'larında oynanan Deportivo Madryn-Deportivo Maipu karşılaşması, tribünden atılan patlayıcı nedeniyle yarıda kaldı.

Puerto Madryn kentindeki Abel Sastre Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Deportivo Madryn 3-1 öndeyken, karşılaşmanın bitmesine 10 dakika kala tribünden atılan ses bombası konuk takımın kalecisi Nahuel Galardi'ye isabet etti.

Patlamanın etkisiyle yere yığılan kaleciye sağlık ekipleri müdahale etti.

Tribünden atılan ses bombası kalecinin kafasına isabet etti!

KALECİ HASTANEYE KALDIRILDI

Deportivo Maipu futbolcuları, takım arkadaşlarının sağlık durumundan endişe ederek sağlık ekiplerinin müdahalesini sürdürmesini istedi.

Fakat ev sahibi takımın maçın devam etmesini istemesi üzerine futbolcular arasında tartışma çıktı.

Tribünden atılan ses bombası kalecinin kafasına isabet etti! Maç yarıda kaldı

Kaleciyi sahadan çıkarmak üzere sağlık aracı oyun alanına girdiğinde gerginlik daha da arttı. Deportivo Maipu oyuncuları, arkadaşlarına gerekli tıbbi müdahalenin yapılmasını talep etti.

Galardi, sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalecinin iç kulağından yaralandığı, şiddetli baş ağrısı ve ışığa karşı aşırı hassasiyet şikayetleri yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Kalecinin hastaneye kaldırılmasının ardından konuk ekipten bir saha oyuncusu kaleye geçmek üzere Galardi'nin formasını giydi.

Tribünden atılan ses bombası kalecinin kafasına isabet etti! Maç yarıda kaldı

RAKİP TAKIMDAN AÇIKLAMA

Deportivo Madryn futbolcusu Facundo Giacopuzzi, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Umarım kaleci iyidir. Kendisine desteğimizi gönderiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla patlama bizden oldukça uzakta meydana geldi. Yaşananlar üzücü" dedi.

Maçın sonucuna Disiplin Kurulunun karar vereceğini söyleyen Giacopuzzi, "Bize sahada turun zaten sonuçlandığı söylendi. Şimdi verilecek kararı bekleyeceğiz. Yaşananlar utanç verici" ifadelerini kullandı.

SON KARARI DİSİPLİN KURULU VERECEK

Olay sırasında Deportivo Madryn, rakibi karşısında 3-1 öndeydi. Ancak karşılaşma tamamlanamadı.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Disiplin Kurulu, hakem raporunu inceleyerek maçın sonucuna ve hangi takımın bir üst tura yükseleceğine karar verecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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