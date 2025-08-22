Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, ABD'de vatana ihanetle suçladığı 36 istihbaratçıyı görevden aldı

Trump, ABD’de vatana ihanetle suçladığı 36 istihbaratçıyı görevden aldı

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Trump, ABD’de vatana ihanetle suçladığı 36 istihbaratçıyı görevden aldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’de istihbarat savaşları başladı! Trump, seçim raporunu hazırlayan CIA uzmanını “vatana ihanet” suçlamasıyla görevden aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla ilgili en deneyimli CIA analistlerinden birini görevden aldı.

20 YILLIK İSTİHBARAT KARİYERİNE ANİ SON

The Economist dergisinin haberine göre, görevden alınan CIA yetkilisi, 20 yılı aşkın süredir Amerikan istihbarat sisteminde görev yapıyordu.

2016 yılında Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine Donald Trump lehine müdahalesini içeren raporun hazırlanmasını yönetmişti. Daha sonra Rusya ve eski Sovyet ülkeleriyle ilgili operasyonları yöneten üst düzey bir pozisyona atanmıştı.

Ancak 19 Ağustos 2025’te ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, anayasa yeminine ihanet suçlamasıyla bu yetkilinin ve 36 diğer istihbarat personelinin güvenlik izinlerini iptal etti.

Trump, ABD’de vatana ihanetle suçladığı 36 istihbaratçıyı görevden aldı - 1. Resim

CADI AVI BAŞLADI

Görevden alınan isimler arasında 2016 seçim müdahalesi raporunun yazarları Shelby Pierson ve Vinh Nguyen'in de bulunduğu açıklandı. 

"SIRADAKİ BEN MİYİM?"

Görevden alma kararının ardından istihbarat topluluğunda moralin ciddi şekilde bozulduğu bildirildi. 

Eski CIA görevlisi Larry Pfeiffer, "Gizli bilgilere erişimin kesilmesi bir kariyerin fiilen sona ermesi demektir" dedi. Analistin emekliliğe yakın olduğu ve danışmanlık gibi roller için güvenlik iznine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Bir diğer eski CIA çalışanı, “Herkes çok korkuyor ve sıradaki ben miyim diye omzunun arkasına bakıyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP VE GABBARD'DAN İSTİHBARATA SERT DARBE

CIA’in yanı sıra Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Adalet Bakanlığı gibi kurumlarda da üst düzey görev değişiklikleri yaşandığı hatırlatıldı. 

Trump, istihbarat sisteminde 100'den fazla pozisyonu kaldırmaya hazırlanırken, Gabbard da ABD istihbarat yapısının çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) bütçesini %50 oranında kesmeyi planlıyor.

FBI VE CIA ÜST YÖNETİMİ DE LİSTEDE

Trump’ın hedefinde yalnızca analistler değil, üst düzey yöneticiler de bulunuyor. CIA eski direktörü John Brennan hakkında Kongre’ye yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla FBI’a suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı. 

FBI eski direktörü James Comey hakkında da cezai soruşturma başlatıldı.

NSA Genel Müdürü Tim Haugh ile kurumun baş hukuk müşaviri April Doss da yıl içinde görevden alınan isimler arasında yer aldı.

"İSTİHBARAT DEĞİL, SADAKAT ARANIYOR"

The Economist, CIA’in geçmişte de başkanlara karşı zor gerçekleri aktarma konusunda çekinmediğini, ancak bugünkü misilleme düzeyinin benzeri görülmemiş olduğunu yazdı. Tulsi Gabbard’ın, bazı analistlerden Venezuela'daki suç örgütleriyle ilgili analizleri Trump'ın politikalarına uyarlamalarını istediğine de raporda yer verildi.

Kaynak: Dış Haberler

‘Darp’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla soruşturma açılmıştı! BLOK3’ten ilk açıklama geldi2 yaşındaki Aren'i hastanelik etmişti! Mahkemede "serbest kalmak" istedi
