Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump Asya ülkelerine acımadı! Yüzde 25 oranında gümrük tarifesi geldi

Trump Asya ülkelerine acımadı! Yüzde 25 oranında gümrük tarifesi geldi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump Asya ülkelerine acımadı! Yüzde 25 oranında gümrük tarifesi geldi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Trump, Japonya ve Güney Kore'ye yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore üzerindeki ticaret baskısını artırdı.

Trump, her iki ülkenin liderine gönderdiği mektuplarla yeni gümrük vergisi oranlarını bildirdi.

Trump Asya ülkelerine acımadı! Yüzde 25 oranında gümrük tarifesi geldi - 1. Resim

TİCARET BASKISI ARTTI

Trump, Truth Social platformunda paylaştığı mektuplarda, Japonya ve Güney Kore’den yapılan ithalatlara 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump Asya ülkelerine acımadı! Yüzde 25 oranında gümrük tarifesi geldi - 2. Resim

Söz konusu kararın, ülkelerin yeni ticaret anlaşmaları için müzakere sürecine zaman tanıma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Dış Haberler

4-D Kamu işçisi zammı yüzde kaç olacak? Yeni teklif merak konusu olduKPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamaları sorgulama ekranı: KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polonya'dan sıcak savaş hazırlığı! Çok sayıda tankın siparişi verildi - DünyaPolonya'dan sıcak savaş hazırlığı!Yeni Zelanda’da 6.3 büyüklüğünde deprem! - DünyaÜlkede 6.3 büyüklüğünde deprem!ABD’den Suriye kararı! HTŞ terör listesinden çıkarıldı - DünyaABD’den Suriye kararı!Görevden alınan Rus Bakan saatler sonra ölü bulundu İntihar mı suikast mı? - DünyaRus Bakan ölü bulundu! İntihar mı suikast mı?İran Cumhurbaşkanı ABD basınına konuştu! "İsrail bana suikast girişiminde bulundu" - Dünya"İsrail bana suikast girişiminde bulundu"AB, 500 milyon euro ceza vermişti! Apple'dan itiraz geldi - DünyaAB, 500 milyon euro ceza vermişti! Apple'dan itiraz geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...