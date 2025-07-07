Trump Asya ülkelerine acımadı! Yüzde 25 oranında gümrük tarifesi geldi

ABD Başkanı Trump, Japonya ve Güney Kore'ye yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore üzerindeki ticaret baskısını artırdı.

Trump, her iki ülkenin liderine gönderdiği mektuplarla yeni gümrük vergisi oranlarını bildirdi.

TİCARET BASKISI ARTTI

Trump, Truth Social platformunda paylaştığı mektuplarda, Japonya ve Güney Kore’den yapılan ithalatlara 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Söz konusu kararın, ülkelerin yeni ticaret anlaşmaları için müzakere sürecine zaman tanıma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.