ABD Başkanı Trump, İran’da daha uzun süre kalabileceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve deniz trafiğinin normale dönmesi için ABD’ye yedi günlük bir plan sunduklarını açıkladı ve "Karar ABD'nin" dedi.

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3 Kasım’daki ara seçim kampanyası kapsamında Kentucky eyaletinin Highlands Heights kentinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik sürdürülen askeri müdahaleleri değerlendirdi.

Trump, "Biliyorsunuz, güzel İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığım o küçük gezide, onları perişan ettik. Ama o gezide, nükleer kapasitelerini de ortadan kaldırdık" ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silahları olamayacağını tekrarlayarak, "Orada biraz daha uzun kalabiliriz" dedi.

"BENZİN FİYATLARI ESKİSİNDEN DÜŞÜK OLACAK"

İran'ın silahlarını ortadan kaldırdığını ve geri gelmemelerini sağladığını savunan Trump, "Bunu yapıyoruz. (Silahlar) geri gelmeyecek. (Bu) çok çabuk bitecek." diye konuştu.

Trump, ABD'de artan akaryakıt fiyatlarına da işaret ederek, "Bu arada, bu (İran) süreç sona erdiğinde, benzin fiyatlarınız da eskisinden daha düşük seviyelere inecek" dedi.

Trump 'daha uzun kalabiliriz' dedi, İran çözüm için 7 günlük planı işaret etti

7 GÜNLÜK PLAN MASADA

Öte yandan İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik girişimler hakkında konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Aslında diplomatik girişimler sonuç vermeye başlamıştı. Her ikisi de bu teşkilatın üyesi olan Pakistan’ın arabuluculuk çabaları ve Katar’ın desteğiyle İran ve ABD, 17 Haziran’da İslamabad Mutabakatı’nı imzaladı. Mutabakatın 5’inci maddesi uyarınca İran, gemilerin güvenli geçişini kolaylaştıracak gerekli düzenlemeleri yapmayı taahhüt etti. Biz de bu taahhüdün uygulanması amacıyla Umman ile derhal teknik görüşmelere başladık. İki hafta içerisinde deniz trafiği, savaş öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 60’ına ulaştı ancak ABD’nin tek taraflı adımları ve askeri saldırıları, mutabakatın uygulanmasını engelledi. Mutabakatta öngörülen anlaşmazlıkların çözümüne yönelik mekanizmalar da göz ardı edildi" şeklinde konuştu.

Trump 'daha uzun kalabiliriz' dedi, İran çözüm için 7 günlük planı işaret etti

"KARAR ABD’YE AİT"

İran’ın son iki yıldır iyi niyetle müzakere yürüttüğünü ancak her defasında askeri saldırılarla karşılaştığını belirten Abbas Arakçi, "Bu durum ciddi bir güvensizlik oluşturdu. Benzer saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvenilir garantiler olmadan yeniden müzakere masasına oturmak konusunda derin endişelerimiz var. Buna rağmen İran, diplomasi kapısını açık tutmaya devam ediyor. Katar aracılığıyla ABD tarafına yedi günlük bir plan ilettik. Gerekli şartların sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğini ve deniz trafiğinin yedi gün içinde normale dönebileceğini bildirdik. Artık karar ABD’ye ait" dedi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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