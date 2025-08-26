Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump kararıyla piyasaları alt üst etmişti! Görevden alınan Fed Üyesi Cook'tan karşı atak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimi yapmamakta direten FED için piyasaları alt üst eden bir karara imza atmıştı. Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı. Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimine karşı dava açacağını duyurdu.

FED’in para politikasını eleştiren ve sıklıkla faiz indirimi çağrısı yapan ABD Başkanı Donald Trump, yönetim kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını duyurmuştu.

FED’in bağımsızlığına yönelik endişelerin artmasıyla piyasalar alt üst oldu. Ons altın 3.386 doları test ederek son 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın fiyatı ise 4.465 TL’ye kadar yükseldi. 

Trump'ın görevden alma kararına karşı Lisa Cook harekete geçti. 

KARARIN HUKUKİ BİR DAYANAĞI YOK!

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un avukatı Abbe Lowell yaptığı açıklamada, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını belirtti.

Bu "yasa dışı" eylemi sorgulayan bir dava açacaklarını aktaran Lowell, "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, dün Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak, "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise "Başkan Trump, yasada herhangi bir neden bulunmamasına ve bunu yapmaya yetkisi olmamasına rağmen beni 'haklı nedenle' görevden aldığını iddia etti. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevlerimi yerine getirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

