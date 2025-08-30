Trump'ın tarifeleri 'yetkiyi aştı', yasa dışı sayıldı! Federal mahkemeden ekonomi hamlesine 'dur'!

ABD’de bir federal temyiz mahkemesi, Donald Trump’ın birçok ticaret ortağını etkileyen tarifelerinin çoğunun yasa dışı olduğuna hükmetti.

TRUMP'A TEMYİZ DARBESİ

Mahkeme, Trump’ın bu tarifeleri uygularken yetkisini aştığını belirledi.

Karar, tarifeleri geniş kapsamlı bir ekonomik politika aracı olarak kullanan Trump için bir darbe niteliği taşıyor. Ancak yargıçlar, tarifelerin şimdilik yürürlükte kalmasına izin verirken, davayı alt mahkemeye ek inceleme için geri gönderdi.