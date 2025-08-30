Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'ın tarifeleri 'yetkiyi aştı', yasa dışı sayıldı! Federal mahkemeden ekonomi hamlesine 'dur'!

Trump'ın tarifeleri 'yetkiyi aştı', yasa dışı sayıldı! Federal mahkemeden ekonomi hamlesine 'dur'!

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

ABD’de bir federal temyiz mahkemesi, Trump’ın birçok ticaret ortağını etkileyen gümrük vergilerinin çoğunun yasa dışı olduğuna hükmetti.

ABD’de bir federal temyiz mahkemesi, Donald Trump’ın birçok ticaret ortağını etkileyen tarifelerinin çoğunun yasa dışı olduğuna hükmetti.

Trump'ın tarifeleri 'yetkiyi aştı' yasa dışı sayıldı! Federal mahkemeden ekonomi hamlesine 'dur'! - 1. Resim

TRUMP'A TEMYİZ DARBESİ

Mahkeme, Trump’ın bu tarifeleri uygularken yetkisini aştığını belirledi.

Karar, tarifeleri geniş kapsamlı bir ekonomik politika aracı olarak kullanan Trump için bir darbe niteliği taşıyor. Ancak yargıçlar, tarifelerin şimdilik yürürlükte kalmasına izin verirken, davayı alt mahkemeye ek inceleme için geri gönderdi.

Kaynak: AFP

