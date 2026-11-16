ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını cevaplarken Asya ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelere ilişkin konuştu.

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Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Asya zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'tan peş peşe açıklamalar geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelere ilişkin konuşan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da görüşmelere katılabileceğini söyledi.

Çin ile ilişkilerden nükleer silahsızlanmaya, Ukrayna savaşından İran'a kadar birçok konuda mesaj veren Trump, "Çin bizimle oyunlar oynuyor, biz de Çin ile oyunlar oynuyoruz" dedi.

Trump'tan Asya turu öncesi peş peşe açıklamalar! "Kim Jong-un ile görüşebilirim"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"ÇİN BİZİMLE OYUN OYNUYOR, BİZ DE ÇİN İLE OYUN OYNUYORUZ"

"Çin bizimle oyunlar oynuyor, biz de Çin ile oyunlar oynuyoruz. Ancak ülkemiz askeri açıdan hiç olmadığı kadar güçlü. Her zamankinden daha fazla Patriot ve diğer savunma sistemlerini üretiyoruz. Ülkenin dört bir yanında yeni fabrikalar açılıyor.

Trump'tan Asya turu öncesi peş peşe açıklamalar! "Kim Jong-un ile görüşebilirim"

"ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Birisi Çin ile dostane ilişkiler kurmak istiyor, diğeri ise Çin ile büyük bir kriz yaşanmasını göze alıyor. Farklı görüşlere sahipler.

Geciktirmiş olabilir ancak bunu, geciktirmemesi halinde Çin ile büyük bir kriz yaşanabileceği için yaptı. Şu anda Çin ile çok iyi ilişkilerimiz var. Her iki tarafın yaklaşımını da anlıyorum.

Trump'tan Asya turu öncesi peş peşe açıklamalar! "Kim Jong-un ile görüşebilirim"

"KİM JONG-UN İLE DE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Kim Jong-un ile de görüşebiliriz. Bu iyi olur. Gelebilir. Devlet Başkanı Şi'ye bağlı.

"NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYI KONUŞACAĞIZ"

Nükleer silahsızlanmayı konuşacağız. Bu zor bir konu çünkü herhangi birimizin nükleer silahlarımızdan vazgeçeceğimizi söylemesi çok zor. Özellikle de başka ülkelerin nükleer silahları varken. Ancak nükleer silahsızlanmayı ele alacağız.

"UKRAYNA KAYBEDİYOR"

En sevdiğim konu olan Ukrayna'yı da konuşacağız. Ukrayna kaybediyor.

Trump'tan Asya turu öncesi peş peşe açıklamalar! "Kim Jong-un ile görüşebilirim"

"İRAN'I ÇOK İYİ BİR DURUMA GETİRDİK"

İran'ı konuşacağız. İran'ı çok iyi bir duruma getirdik ancak İran hakkında da biraz konuşacağız.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den İran'dan petrol alımını durdurmasını isteyip istemeyeceğim soruluyor. Ona sormak istediğimi soracağım. Sizin bunu bilmenize gerek yok.

"EKONOMİK OLARAK BÜTÜN ÜLKELERİN ÇOK ÖNÜNDEYİZ"

Ekonomik olarak dünyadaki bütün ülkelerin açık ara önündeyiz.

Trump'tan Asya turu öncesi peş peşe açıklamalar! "Kim Jong-un ile görüşebilirim"

MISIR, MÜSLÜMAN KARDEŞLER'E KARŞI ÇOK SERT ÖNLEMLER ALDI

Mısır iyi bir iş çıkardı. Mısır, benim talebim üzerine Müslüman Kardeşler'e karşı çok sert önlemler aldı.

Böyle bir adım atabilirim.

"MEKSİKA'YA AĞIR GÜMRÜK VERGİLERİ UYGULAYACAĞIZ"

Bildiğiniz gibi Meksika, göçmenleri durduracağını söyledi. Eğer durdurmazlarsa Meksika'ya ağır gümrük vergileri uygulayacağız.

Trump'tan Asya turu öncesi peş peşe açıklamalar! "Kim Jong-un ile görüşebilirim"

"EKİPMANLARIMIZIN BAZILARI 55 YILLIK"

Ekipmanlarımız eski ve arızalı. Bunu uzun zamandır Kongreye söylüyoruz. Ekipmanlarımızın bazıları 55 yıllık.

"DÜNYANIN EN İYİ SİSTEMİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUZ"

Çok güvenli. Uçaklar biraz daha yavaş uçuyor ama çok güvenli. Biz ise güvenliğin de ötesine geçmek istiyoruz. Dünyanın en iyi sistemine sahip olmak istiyoruz.

İki yıldır sistemi düzeltmek için kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Buttigieg sistemi mahvetti. Tamamen mahvetti. Demokratlar da öyle. Sistem gerçekten çok eski.

Trump'tan Asya turu öncesi peş peşe açıklamalar! "Kim Jong-un ile görüşebilirim"

"HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMİYORUM"

Hiçbir sorumluluk üstlenmiyorum. Çok iyi bir iş çıkardılar.

UKRAYNA'DA STARLINK'İN KISITLANDIĞINI DUYMADIM

Kısıtlandığını bilmiyorum. Böyle bir şey duymadım."

"MISIR, MÜSLÜMAN KARDEŞLER'E KARŞI ÇOK SERT ÖNLEMLER ALDI"

Mısır'ın Müslüman Kardeşler'e yönelik uygulamaları hakkında bir soruyu cevaplayan Trump, "Mısır iyi bir iş çıkardı. Mısır, benim talebim üzerine Müslüman Kardeşler'e karşı çok sert önlemler aldı" dedi.

Örgütün terör örgütü olarak tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir karar alıp almayacağı sorulan Trump, "Böyle bir adım atabilirim" cevabını verdi.

"AF OLMAYACAK"

ABD'de kapsamlı göç reformu için hangi tavizleri verebileceği sorulan Trump, "Bunu göreceğiz. Birçok kişi bu konuyu değerlendirmemi istiyor. Her zaman değerlendirmeye hazırım. Harika olurdu ama sert olması gerekiyor. Af olmayacak" dedi.

Trump'tan Asya turu öncesi peş peşe açıklamalar! "Kim Jong-un ile görüşebilirim"

ALASKA'DAKİ SEÇİM İÇİN "SAHTE ADAY" İDDİASI

Alaska'daki Senato seçimlerine ilişkin olası cezai soruşturmalar hakkında konuşan Trump, seçimde sahte adaylar bulunduğunu öne sürdü.

Trump, "Sahte bir aday çıkardılar. Bir değil, iki sahte aday çıkardılar. Oylarını toplarsanız..." ifadelerini kullandı.

"BENİ VURURLARSA SİZ DE GİDERSİNİZ"

İran'a ait insansız hava araçlarının kendisini hedef almasından endişe duyup duymadığı sorulan Trump, "Sizin için endişelenmiyorum çünkü beni vururlarsa siz de gidersiniz. Dikkatli olun" cevabını verdi.

"ÜLKEMİZİN SİMGESİNİN İYİ DURUMDA OLMASINI İSTİYORUM"

Ülkesinin simgesi olarak nitelendirdiği bir binanın bakım çalışmalarına ilişkin konuşan Trump, "Ülkemizin simgesinin iyi durumda olmasını sağlamak istiyorum. Bu iş günde sadece 10 dakikamı alıyor. Bir yıl önce geri döndüğümde bina çok kötü durumdaydı. İçeride 18 kırık pencere vardı" dedi.

Çalışmaların masraflarını kendisinin karşıladığını söyleyen Trump, "Bu çok küçük bir miktar. Üstelik parasını ben ödüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'TAN NEFRET EDİYORLAR"

Washington'daki bir golf sahasının yeniden düzenlenmesine ilişkin projeye yönelik yargı müdahalelerini eleştiren Trump, "Böyle iki yargıcım var. İkiz gibiler. Trump'tan nefret ediyorlar. Harika projeleri durduruyorlar. Bu projeyi de durdurmaya çalıştılar ama başaramadılar" dedi.

Helikopter iniş alanının yapımına da değinen Trump, "O harika helikopter iniş alanını durdurmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Şimdi herkes bunun bir sanat eseri olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Golf sahası projesinin Washington için önemli olduğunu söyleyen Trump, kent sakinlerine uygulanacak ücretlerin önemli ölçüde düşürüleceğini belirtti.

Trump'tan Asya turu öncesi peş peşe açıklamalar! "Kim Jong-un ile görüşebilirim"

NVIDIA'NIN YÖNETİMİ HAKKINDA KONUŞTU

Teknoloji şirketi Nvidia'nın yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump'ın, Jensen Huang hakkında şöyle konuştu:

"Jensen Huang bir ders çıkardı. Onun yeniden Nvidia'nın CEO'su olmasından memnuniyet duyardım."

ÇİNLİ CASUS İDDİASINA CEVAP VERDİ

Trump'a, bir teknoloji şirketi yöneticisinin Çinli casus olduğu iddia edilen bir kadınla ilişki yaşamasına ilişkin sorular yöneltildi.

ABD Başkanı, "Onun Çinli bir casus olduğunu bilmiyorum. Bunu daha önce de söyledim. Çinli bir casus olduğunu bilmiyorum" cevabını verdi.

İddianın kendisine Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından iletilip iletilmediği sorusuna da "Bunu duymadım. Hayır, onun casus olduğunu bilmiyorum" karşılığını verdi.

Ulusal güvenliğin tehlikeye atıldığı yönündeki endişeler üzerine Trump, "Ulusal güvenlik tehlikeye atılmadı. Ülkemiz artık hiç olmadığı kadar güçlü" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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