Trump'tan yeni Putin kararı! "Artık görüşmeyeceğim"

ABD Başkanı Trump, Putin ile artık görüşmek istemediğini belirterek, Rusya'nın ateşkes ilan etmemesi halinde sert ekonomik yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Ayrıca, daha önce verdiği ateşkes süresini 10-12 güne düşürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile artık görüşmek istemediğini açıkladı.

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Artık konuşmakla pek ilgilenmiyorum. Çok güzel, saygılı sohbetler yapıyoruz, ama sonra o gece bir kasabaya füze düşüyor, insanlar ölüyor. Son zamanlarda bir huzurevi vurulmuştu sanırım, ama başka yerleri de hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.

PUTİN İÇİN YENİ SÜRE BELİRLEMİŞTİ

Meduza haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Trump ayrıca, daha önce Putin’e verdiği ateşkes sağlama süresini kısaltacağını belirtti. “Bugünden itibaren yeni bir süre belirleyeceğim; yaklaşık 10 ya da 12 gün” diyen Trump, daha önce çatışmaların Eylül başına kadar sona ermesini talep etmişti.

Moskova'nın ateşkes ilan etmemesi halinde, Trump, Rusya ile ticarete devam eden ülkelere yönelik ABD’ye ithal edilen ürünlerde yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

İki lider en son 3 Temmuz’da telefonla görüşmüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, Putin’in hızlı bir barışa gerçekten bağlı olduğuna dair şüphelerini dile getirmişti.