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Asgari ücrete zam yapılacak mı? 'Çifte' zam talebi yeniden gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete 2025 yılında ara zam yapılıp yapılmayacağı işçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayının bitimine günler kala son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Asgari ücrete 'çifte' zam yapılması talep edilirken, hükümetin konuyla ilgili açıklamaları da merak ediliyor.

Yeni yılda net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Çok sayıda işçi ve işvereni yakından ilgilendiren bu soru gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayının sonuna son günleri yaşanırken, asgari ücrete "çifte zam" talep ediliyor.

Peki, hükümet asgari ücrete çifte zam talebini nasıl değerlendiriyor? Bu konu vatandaşlarca merak ediliyor.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? 'Çifte' zam talebi yeniden gündemde - 1. Resim

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

14 Temmuz'da Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti kampında ekonomi başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişi yapıldı. Bazı milletvekilleri, asgari ücret ile memur maaşı arasındaki makasın hızla açıldığına dikkat çekerek, bu farkın kapatılması gerektiğini belirtti.

Vekiller, asgari ücretin memur maaşı gibi altı ayda bir zam alacak şekilde düzenlenmesini (çifte zam) talep etti.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? 'Çifte' zam talebi yeniden gündemde - 2. Resim

HÜKÜMET ÇİFTE ZAM TALEBİNE NASIL BAKIYOR?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 16 Temmuz’da Kızılcahamam kampında “asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusu yöneltildi.

Bakan Şimşek'in verdiği cevapta ise, “Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz. Zam yapılabilir ancak temel ekonomik sorunlar çözülmeden artışlar kısa sürede erir. Enflasyon kontrol altına alındığında sisteme reset atmış olacağız” ifadeleri yer aldı.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? 'Çifte' zam talebi yeniden gündemde - 3. Resim

KKTC'DE ASGARİ ÜCRETE ÇİFTE ZAM YAPILIYOR MU?

Türkiye’de tartışılan çifte zam konusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uygulamaya konmuş durumda.

KKTC’de asgari ücret yılda iki kez artırılıyor. Son zamla birlikte asgari ücret yüzde 17,79 oranında yükselerek 44.546 TL’ye çıktı.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? 'Çifte' zam talebi yeniden gündemde - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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