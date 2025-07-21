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KKTC'de asgari ücret belli oldu! İşveren itiraz etmişti, oy çokluğuyla kabul edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KKTC&#039;de asgari ücret belli oldu! İşveren itiraz etmişti, oy çokluğuyla kabul edildi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KKTC'de 2025 yılının ikinci asgari ücreti belli oldu. İşveren temsilcilerinin itirazına rağmen karar oy çokluğuyla kabul edildi.

KKTC'de 2025 yılının ikinci asgari ücreti belli oldu.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, net 44.546 TL, brüt 51.202 TL kararını açıkladı. Zam oranı, hayat pahalılığını baz alarak %17,79 olarak belirlendi.

KKTC'de asgari ücret belli oldu! İşveren itiraz etmişti, oy çokluğuyla kabul edildi - 1. Resim

İŞVEREN TARAFI RET VERDİ, ANCAK KARAR ÇIKTI

Komisyonun üçüncü toplantısında gerilimli görüşmeler yaşandı. İşveren temsilcileri artışa karşı çıksa da, oy çokluğuyla zam onaylandı.

Bakan Gardiyanoğlu, "Bu rakam, özel sektör için asgari düzey. İşverenler çalışanlarına daha yüksek ücret verebilir" diyerek tartışmalara nokta koydu.

SİGORTA PRİM DESTEKLERİ DE ARTTI

Hükümet, işverenlere sağlanan sosyal sigorta prim desteklerini de artırdı. KKTC vatandaşı kadın çalışanlara %100, erkek çalışanlara yüzde 80 prim desteği sağlanırken, yabancı çalışanlar için %30'luk prim desteği devam edecek. Toplam prim desteği 194 milyon TL'den 225 milyon TL'ye yükseltildi.

Bu artışla birlikte asgari ücretli çalışanların alım gücündeki iyileşme beklenirken, işverenler ise maliyet artışları konusunda endişelerini dile getiriyor. Gözler şimdi, ağustos ayında açıklanması beklenen yeni ekonomik paketlere çevrildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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