ABD'de 16 eyalete uyarı! "Can alabilir düzeyde"

ABD’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde etkili olan “ısı kubbesi” nedeniyle birçok eyalette aşırı sıcaklık uyarıları yapılırken, hissedilen sıcaklıkların 46°C’ye ulaştığı bildirildi. Aşırı sıcaklar, özellikle New York ve çevresinde ulaşımda aksamalar ve enerji altyapısında yoğunluk gibi ciddi sorunlara yol açtı.

ABD'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde etkili olan yoğun sıcak hava dalgası nedeniyle pazartesi günü ülke genelinde çok sayıda sıcaklık uyarısı ve tavsiye yayınlandı.

16 EYALETE TEK TEK UYARI

Ulusal Hava Servisi (NWS), Florida, Nebraska, Iowa, Missouri, Illinois, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Ohio, Batı Virginia, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina’da aşırı sıcaklık uyarılarının yürürlükte olduğunu bildirdi. Bu bölgelerde hissedilen sıcaklık değerlerinin 46 santigrat dereceye (115 Fahrenheit) kadar çıkabileceği belirtildi.

Texas, New York, Massachusetts, Maine ve Pennsylvania gibi eyaletleri kapsayan ek alanlarda da sıcaklık tavsiyeleri geçerli olup, bu bölgelerde hissedilen sıcaklıkların 40 santigrat dereceye (104 Fahrenheit) ulaşabileceği ifade edildi.

AŞIRI SICAKLAR DÜNYAYI VURDU

NWS, aşırı sıcak ve yüksek nemin birleştiği durumlarda sıcaklığa bağlı hastalık riskinin ciddi şekilde arttığı uyarısında bulunarak, vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, serin ve klimalı ortamlarda kalmaları, doğrudan güneş ışığından kaçınmaları ve yakınlarını, özellikle yaşlı bireyleri kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca küçük çocukların ve evcil hayvanların kapalı araçlarda asla yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, söz konusu sıcak hava olayının "ısı kubbesi" (heat dome) olarak adlandırılan meteorolojik bir fenomen olduğunu belirtti. Bu durum, yüksek atmosfer basıncının sıcak havayı belirli bir bölge üzerinde hapsederek yükselmesini ve soğumasını engellemesiyle oluşuyor. Isı kubbeleri, günlerce hatta haftalarca sürebilen aşırı sıcak dönemlere yol açabiliyor.

New York ve çevresindeki üç eyaleti kapsayan bölgede (New York, New Jersey ve Connecticut), hafta sonu boyunca yaşanan aşırı sıcaklar ve şiddetli fırtınalar nedeniyle uyarılar devreye alındı. Söz konusu hava koşulları, başta New York olmak üzere büyük havalimanlarında yüzlerce uçuşun gecikmesine ve iptaline neden olarak ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Ayrıca şehirdeki enerji altyapısı da yoğun kullanım nedeniyle baskı altında kaldı.