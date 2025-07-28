Juan Martinez Munuera nereli, hangi maçları yönetti? Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçını yönetecek

Avrupa futbolunun tecrübeli hakemlerinden Juan Martinez Munuera Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı önemli karşılaşmada düdük çalacak. UEFA’nın görevlendirdiği İspanyol hakem, daha önce Türkiye A Milli Takımı'nın da maçında görev almıştı.

Juan Martinez Munuera Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda Galler ile oynadığı eşitlikle tamamlanan 16 Kasım 2024 tarihli karşılaşmayı da yönetmişti. Şimdi ise gözler Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçına çevrildi.

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. Mücadelede Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Uluslararası tecrübesiyle tanınan Munuera, Avrupa kupalarında daha önce birçok karşılaşmada görev aldı.

JUAN MARTİNEZ MUNUERA NERELİ?

Juan Martinez Munuera 13 Temmuz 1982 tarihinde İspanya’nın Benidorm kentinde dünyaya geldi. La Liga'da aktif olarak görev yapan deneyimli hakem, UEFA tarafından ikinci kategori hakem sınıfında yer alıyor. İspanyol kökenli olan Munuera, uzun yıllardır İspanya futbol liglerinde ve uluslararası turnuvalarda hakemlik yapmakta.

JUAN MARTİNEZ MUNUERA HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Juan Martinez Munuera’nın kariyeri 2006 yılında Segunda Division B ile başladı. 2010’da Segunda Division’da görev almaya başlayan Munuera, 2013’te ise La Liga’da ilk maçına çıktı.

17 Ağustos 2013’te Real Sociedad ile Getafe arasında oynanan mücadele La Liga’daki ilk karşılaşması oldu.

2015’te FIFA hakem listesine giren Munuera, aynı yıl Estonya’nın Sillamae Kalev takımı ile Hırvat temsilcisi Hajduk Split arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi eleme maçında ilk UEFA kulüp müsabakasını yönetti.

Yaklaşık 400'ün üzerinde maçta görev yapan Juan Martinez Munuera Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçında görev alacak.

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La Liga: 217 maç

La Liga 2 (Segunda División): 64 maç

Copa del Rey (Kral Kupası): 41 maç

Segunda División B - Grup IV: 12 maç

Segunda División B - Grup II: 9 maç

Segunda División B - Grup III: 8 maç

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri: 6 maç

Dostluk Maçları: 5 maç

UEFA Konferans Ligi Elemeleri: 5 maç

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 4 maç

U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 4 maç

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 3 maç

Segunda División B - Grup I: 3 maç

U19 Avrupa Şampiyonası (Finlandiya): 3 maç

UEFA Konferans Ligi: 2 maç

Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2 maç

UEFA Gençlik Ligi: 2 maç

Supercopa (İspanya Süper Kupası): 2 maç

Promoción de ascenso a LaLiga: 2 maç

Promoción de ascenso a LaLiga2: 2 maç

UEFA Şampiyonlar Ligi: 1 maç

UEFA Avrupa Ligi: 1 maç

UEFA Uluslar Ligi B: 1 maç

Kypello Elladas (Yunanistan Kupası): 1 maç

Challenge League (İsviçre): 1 maç

1. Liga grup 2 (İsviçre): 1 maç